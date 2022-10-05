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Делегация Парламента Абхазии встретилась с депутатами Госдумы России
Делегация Парламента Абхазии встретилась с депутатами Госдумы России
Делегация Парламента Абхазии со 2 по 6 октября находится с официальным визитом в Москве. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T17:15+0300
2022-10-05T17:15+0300
2022-10-05T17:27+0300
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии встретилась с представителями депутатской группы Госдумы по связям с Народным Собранием. Ранее в Парламенте республики был сформирован состав Комиссии по сотрудничеству с Госдумой, которую возглавил Астамур Аршба. На встрече парламентарии обсудили активизацию совместной работы, в том числе, разработку плана совместной деятельности абхазской парламентской Комиссии и депутатской группы Госдумы и подготовки проекта соглашения между Народным Собранием и Госдумой о межпарламентском сотрудничестве.Ашуба также обсудил с российскими коллегами вопросы обеспечения безопасности Абхазии в целом на фоне существующих вызовов и международной обстановки.В Государственной Думе во вторник, 4 октября, прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Народного Собрания Абхазии Лаши Ашуба. Днем ранее состоялась встреча с зампредседателя Совфеда России Константином Косычевым.
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госдума рф, парламент абхазии, ашуба лаша, россия, абхазия
госдума рф, парламент абхазии, ашуба лаша, россия, абхазия
Делегация Парламента Абхазии встретилась с депутатами Госдумы России
17:15 05.10.2022 (обновлено: 17:27 05.10.2022)
Делегация Парламента Абхазии со 2 по 6 октября находится с официальным визитом в Москве.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik.
Делегация Парламента Абхазии встретилась
с представителями депутатской группы Госдумы по связям с Народным Собранием.
Ранее в Парламенте республики был сформирован состав Комиссии по сотрудничеству с Госдумой, которую возглавил Астамур Аршба.
На встрече парламентарии обсудили активизацию совместной работы, в том числе, разработку плана совместной деятельности абхазской парламентской Комиссии и депутатской группы Госдумы и подготовки проекта соглашения между Народным Собранием и Госдумой о межпарламентском сотрудничестве.
Спикер Парламента Лаша Ашуба затронул вопрос необходимости улучшения инженерно-технического оснащения восточной границы Абхазии для ее укрепления в современных реалиях. Он отметил, что этот пункт предусмотрен Договором между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
Ашуба также обсудил с российскими коллегами вопросы обеспечения безопасности Абхазии в целом на фоне существующих вызовов и международной обстановки.
В Государственной Думе во вторник, 4 октября, прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Народного Собрания Абхазии Лаши Ашуба. Днем ранее состоялась встреча с зампредседателя Совфеда России Константином Косычевым.