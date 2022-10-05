https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-vstretilas-s-deputatami-gosdumy-rossii-1041921849.html

Делегация Парламента Абхазии встретилась с депутатами Госдумы России

Делегация Парламента Абхазии встретилась с депутатами Госдумы России

Делегация Парламента Абхазии со 2 по 6 октября находится с официальным визитом в Москве. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T17:15+0300

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии встретилась с представителями депутатской группы Госдумы по связям с Народным Собранием. Ранее в Парламенте республики был сформирован состав Комиссии по сотрудничеству с Госдумой, которую возглавил Астамур Аршба. На встрече парламентарии обсудили активизацию совместной работы, в том числе, разработку плана совместной деятельности абхазской парламентской Комиссии и депутатской группы Госдумы и подготовки проекта соглашения между Народным Собранием и Госдумой о межпарламентском сотрудничестве.Ашуба также обсудил с российскими коллегами вопросы обеспечения безопасности Абхазии в целом на фоне существующих вызовов и международной обстановки.В Государственной Думе во вторник, 4 октября, прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Народного Собрания Абхазии Лаши Ашуба. Днем ранее состоялась встреча с зампредседателя Совфеда России Константином Косычевым.

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