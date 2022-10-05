https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/glava-mid-abkhaziya-vnimatelno-izuchaet-opyt-soyuznogo-gosudarstva-1041922626.html

Глава МИД: Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства

Глава МИД: Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства

В среду, 5 октября, состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба и госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T17:51+0300

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства, заявил по итогам встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым глава МИД Инал Ардзинба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ардзинба подчеркнул, что Абхазия заинтересована в изучении опыта Союзного государства, как эффективной интеграционной площадки.По словам Ардзинба, в современных условиях подавляющее большинство стран участвуют в работе различных интеграционных объединений. Стороны обсудили итоги визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию, совместную работу в трехстороннем формате - с Россией и Беларусью, и готовность абхазской стороны к взаимодействию с представителями российских и белорусских регионов.

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