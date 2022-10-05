https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/minoborony-abkhazii-provelo-mobilizatsionnye-ucheniya-na-poligone-tsabal-1041909758.html
Минобороны Абхазии провело мобилизационные учения на полигоне "Цабал"
Минобороны Абхазии провело мобилизационные учения на полигоне "Цабал"
В Абхазии создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T08:50+0300
2022-10-05T08:50+0300
2022-10-05T08:50+0300
в абхазии
армия
абхазия
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041909597_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0db8b0dd432d86ae884fe38c50c5ce30.jpg
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело на военном полигоне "Цабал" мобилизационные учения, сообщает пресс-служба ведомства.Военнослужащие провели подготовку подчиненного личного состава, выполнили ряд нормативов по предметам боевой подготовки, а также повысили боевой и моральный дух и слаженность резервистов, отметили в ведомстве.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041909597_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_70759ec49c652c1fd90ac8dbe252fd9e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армия, абхазия, учения
Минобороны Абхазии провело мобилизационные учения на полигоне "Цабал"
В Абхазии создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело на военном полигоне "Цабал" мобилизационные учения, сообщает пресс-служба ведомства.
"На общевойсковом полигоне "Цабал", в формате проведения командно-штабных мобилизационных учений с оперативным направлением "Восток", проводились занятия по боевому слаживанию с личным составом 1-го стрелкового полка резерва", - говорится в сообщении.
Военнослужащие провели подготовку подчиненного личного состава, выполнили ряд нормативов по предметам боевой подготовки, а также повысили боевой и моральный дух и слаженность резервистов, отметили в ведомстве.