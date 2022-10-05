https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/minoborony-abkhazii-provelo-mobilizatsionnye-ucheniya-na-poligone-tsabal-1041909758.html

Минобороны Абхазии провело мобилизационные учения на полигоне "Цабал"

Минобороны Абхазии провело мобилизационные учения на полигоне "Цабал"

В Абхазии создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T08:50+0300

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в абхазии

армия

абхазия

учения

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело на военном полигоне "Цабал" мобилизационные учения, сообщает пресс-служба ведомства.Военнослужащие провели подготовку подчиненного личного состава, выполнили ряд нормативов по предметам боевой подготовки, а также повысили боевой и моральный дух и слаженность резервистов, отметили в ведомстве.

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