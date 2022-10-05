https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/minoborony-kiev-za-sutki-poteryal-bolee-230-chelovek-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1041919384.html

Минобороны: Киев за сутки потерял более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: Киев за сутки потерял более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили десять пунктов управления украинских войск, уничтожили шесть складов боеприпасов в Запорожской... 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T16:05+0300

2022-10-05T16:05+0300

2022-10-05T16:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, 2 гаубицы "Гвоздика", два миномета, 20 автомобилей, сообщили в среду в Минобороны России.Кроме того, в ведомстве сообщили, что за сутки в Харьковской области, ДНР и ЛНР уничтожено свыше 300 украинских военных.

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