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Минобороны: Киев за сутки потерял более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили десять пунктов управления украинских войск, уничтожили шесть складов боеприпасов в Запорожской... 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T16:05+0300
2022-10-05T16:05+0300
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, 2 гаубицы "Гвоздика", два миномета, 20 автомобилей, сообщили в среду в Минобороны России.Кроме того, в ведомстве сообщили, что за сутки в Харьковской области, ДНР и ЛНР уничтожено свыше 300 украинских военных.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Минобороны: Киев за сутки потерял более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили десять пунктов управления украинских войск, уничтожили шесть складов боеприпасов в Запорожской, Николаевской областях и ДНР.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, 2 гаубицы "Гвоздика", два миномета, 20 автомобилей, сообщили в среду в Минобороны России.
"Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей", - сообщили в Минобороны России.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что за сутки в Харьковской области, ДНР и ЛНР уничтожено свыше 300 украинских военных.