https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/nalogovye-platezhi-v-byudzhet-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-sostavili-pochti-3-mlrd-rub--1041907906.html

Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили почти 3 млрд руб

Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили почти 3 млрд руб

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за девять месяцев составила 823,2 млн руб. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T09:30+0300

2022-10-05T09:30+0300

2022-10-05T09:30+0300

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили 2,9 млрд руб при плане 2,1 млрд руб, сообщается на сайте Министерство по налогам и сборам. В сентябре 2022 года налоговые платежи составили 511,3 млн руб при плане 386,0 млн руб. План выполнен на 132%.

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