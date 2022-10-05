https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/nalogovye-platezhi-v-byudzhet-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-sostavili-pochti-3-mlrd-rub--1041907906.html
Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили почти 3 млрд руб
Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили почти 3 млрд руб
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за девять месяцев составила 823,2 млн руб. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T09:30+0300
2022-10-05T09:30+0300
2022-10-05T09:30+0300
в абхазии
налоги
абхазия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041907398_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a08fe8aba1fe218a9861c2ae9c9ffae7.jpg
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили 2,9 млрд руб при плане 2,1 млрд руб, сообщается на сайте Министерство по налогам и сборам. В сентябре 2022 года налоговые платежи составили 511,3 млн руб при плане 386,0 млн руб. План выполнен на 132%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041907398_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2150fd15d2b0170bc3450400d84e968a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
налоги, абхазия, экономика
налоги, абхазия, экономика
Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили почти 3 млрд руб
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за девять месяцев составила 823,2 млн руб.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили 2,9 млрд руб при плане 2,1 млрд руб, сообщается на сайте Министерство по налогам и сборам.
План выполнен на 138%. По срачнению с аналогичным периодом 2021 года динамика поступления - 128%, в суммарном выражении - 652,4 млн руб.
В сентябре 2022 года налоговые платежи составили 511,3 млн руб при плане 386,0 млн руб. План выполнен на 132%.
Поступления налоговых платежей по районам за девять месяцев 2022 года:
Город, район
Поступило
План
План выполнен
Сухум
1,4 млрд руб,
1,1 млрд руб
125%
Гагрский район
838,6 млн руб
526,8 млн руб
159%
Гудаутский район
297,4 млн руб
177,3 млн руб
168%
Сухумский район
114,4 млн руб
112,0 млн руб
102%
Гулрыпшский район
74,1млн руб
50,9 млн руб
146%
Очамчырский район
156,8 млн руб
109,3 млн руб
143%
Ткуарчалский район
44,1 млн руб
18,8 млн руб
235%
Галский район
38,0 млн руб
33,1 млн руб
115%