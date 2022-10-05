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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/nalogovye-platezhi-v-byudzhet-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-sostavili-pochti-3-mlrd-rub--1041907906.html
Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили почти 3 млрд руб
Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили почти 3 млрд руб
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за девять месяцев составила 823,2 млн руб. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T09:30+0300
2022-10-05T09:30+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили 2,9 млрд руб при плане 2,1 млрд руб, сообщается на сайте Министерство по налогам и сборам. В сентябре 2022 года налоговые платежи составили 511,3 млн руб при плане 386,0 млн руб. План выполнен на 132%.
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налоги, абхазия, экономика
налоги, абхазия, экономика

Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили почти 3 млрд руб

09:30 05.10.2022
© Sputnik / Акоп КущянМелочи
Мелочи - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за девять месяцев составила 823,2 млн руб.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Налоговые платежи в бюджет Абхазии за девять месяцев 2022 года составили 2,9 млрд руб при плане 2,1 млрд руб, сообщается на сайте Министерство по налогам и сборам.
План выполнен на 138%. По срачнению с аналогичным периодом 2021 года динамика поступления - 128%, в суммарном выражении - 652,4 млн руб.
В сентябре 2022 года налоговые платежи составили 511,3 млн руб при плане 386,0 млн руб. План выполнен на 132%.
Поступления налоговых платежей по районам за девять месяцев 2022 года:

Город, район

Поступило

План

План выполнен

Сухум

1,4 млрд руб,

1,1 млрд руб

125%

Гагрский район

838,6 млн руб

526,8 млн руб

159%

Гудаутский район

297,4 млн руб

177,3 млн руб

168%

Сухумский район

114,4 млн руб

112,0 млн руб

102%

Гулрыпшский район

74,1млн руб

50,9 млн руб

146%

Очамчырский район

156,8 млн руб

109,3 млн руб

143%

Ткуарчалский район

44,1 млн руб

18,8 млн руб

235%

Галский район

38,0 млн руб

33,1 млн руб

115%

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