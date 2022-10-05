Одиннадцать педагогов наградили почетным званием Заслуженный учитель Абхазии
16:40 05.10.2022 (обновлено: 16:46 05.10.2022)
© SputnikЦеремония награждения почетным званием "Заслуженный учитель Республики Абхазия".
© Sputnik
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году.
СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения почетным званием "Заслуженный учитель Республики Абхазия" состоялась 5 октября в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.
Всего 11 педагогов были награждены почетным званием "Заслуженный учитель Республики Абхазия":
учитель русского языка и литературы Пицундской средней школы N°1 Дона Малиа,
учитель начальных классов Гагрской средней школы N°1 Нателла Смыр,
директор Очамчырской школы-интернат Белла Ашуба,
учитель английского языка Сухумской средней школы N°15 Нателла Дочиа,
заместитель директора по воспитательной части Бзыпской средней школ N°1 Анжела Барганджия,
директор Рекской средней школы имени Л. Лабахуа Талико Лабахуа,
завуч по воспитательной части Моквской средней школы N°1 Валентина Ласурия,
учитель младших классов Сухумской средней школы N°9 Нелли Овсепян,
завуч Моквской средней школы N°1 Изольда Тарба,
учитель младших классов Очамчырской средней школ N 2 Алиса Чолокуа,
директор Ачгварской средней школы Заира Джгунджия.
Кроме того, орденом "Ахьдз-Апша" III степени награждены: заместитель директора по воспитательной части, учитель физики Сухумской средней школы N°15 Мимоза Зантария и учитель биологии Тамышской средней школы Владимир Бжания.
Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия поздравил преподавателей с их профессиональным праздником.
Педагогов Абхазии также поздравил и руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, который отметил, что преподавательская деятельность – одна из самых важных.
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования.