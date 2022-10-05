https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/odinnadtsat-pedagogov-nagradili-pochetnym-zvaniem-zasluzhennyy-uchitel-abkhazii-1041920885.html

Одиннадцать педагогов наградили почетным званием Заслуженный учитель Абхазии

Одиннадцать педагогов наградили почетным званием Заслуженный учитель Абхазии

Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения почетным званием "Заслуженный учитель Республики Абхазия" состоялась 5 октября в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.Всего 11 педагогов были награждены почетным званием "Заслуженный учитель Республики Абхазия": Кроме того, орденом "Ахьдз-Апша" III степени награждены: заместитель директора по воспитательной части, учитель физики Сухумской средней школы N°15 Мимоза Зантария и учитель биологии Тамышской средней школы Владимир Бжания.Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия поздравил преподавателей с их профессиональным праздником.Педагогов Абхазии также поздравил и руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, который отметил, что преподавательская деятельность – одна из самых важных.Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования.

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