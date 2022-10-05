https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/pedagog-khagba-khoroshiy-uchitel-dolzhen-byt-psikhologom-i-umet-podobrat-klyuchik-k-ucheniku-1041914712.html
Педагог Хагба: хороший учитель должен быть психологом и уметь подобрать ключик к ученику
Педагог Хагба: хороший учитель должен быть психологом и уметь подобрать ключик к ученику
Учитель с 40-летним стажем Нанули Хагба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, с какой главной проблемой сталкиваются педагоги, чего не хватает для... 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T19:35+0300
2022-10-05T19:35+0300
2022-10-05T18:42+0300
радио
подкасты
абхазия
учителя
день учителя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041914231_0:125:841:598_1920x0_80_0_0_300a428f2af5bb23cf84c0c61166788b.jpg
Хагба о работе учителя
Хагба о работе учителя
В свой профессиональный праздник День учителя, размышляя о главной проблеме современных педагогов, учитель биологии Гагрской школы №1 Нанули Хагба отметила, что сегодняшним детям не хватает более ответственного подхода к обучению. А Хороший учитель, считает Хагба, должен быть психологомИнтервью с учителем слушайте в аудиофайле.День Учителя был учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041914231_0:46:841:677_1920x0_80_0_0_cb86a5c8431159d49af6010791953ac5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, учителя, день учителя, аудио
подкасты, абхазия, учителя, день учителя, аудио
Педагог Хагба: хороший учитель должен быть психологом и уметь подобрать ключик к ученику
Учитель с 40-летним стажем Нанули Хагба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, с какой главной проблемой сталкиваются педагоги, чего не хватает для совершенствования процесса обучения, каким должен быть хороший учитель и стоит ли перегружать детей уроками.
В свой профессиональный праздник День учителя, размышляя о главной проблеме современных педагогов, учитель биологии Гагрской школы №1 Нанули Хагба отметила, что сегодняшним детям не хватает более ответственного подхода к обучению. А Хороший учитель, считает Хагба, должен быть психологом
"Надо подобрать ключик к каждому ребенку, чтобы он хотя бы минимально занимался. Не могу представить себя на отдыхе, поэтому пока и иду в школу. Школа - это жизнь. Иногда чувствую себя неважно, но стоит мне перешагнуть через порог, я уже здорова", - сказала Хагба.
Интервью с учителем слушайте в аудиофайле
.
День Учителя был учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.