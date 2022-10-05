https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/pedagog-khagba-khoroshiy-uchitel-dolzhen-byt-psikhologom-i-umet-podobrat-klyuchik-k-ucheniku-1041914712.html

Педагог Хагба: хороший учитель должен быть психологом и уметь подобрать ключик к ученику

Педагог Хагба: хороший учитель должен быть психологом и уметь подобрать ключик к ученику

Учитель с 40-летним стажем Нанули Хагба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, с какой главной проблемой сталкиваются педагоги, чего не хватает для... 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T19:35+0300

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Хагба о работе учителя Хагба о работе учителя

В свой профессиональный праздник День учителя, размышляя о главной проблеме современных педагогов, учитель биологии Гагрской школы №1 Нанули Хагба отметила, что сегодняшним детям не хватает более ответственного подхода к обучению. А Хороший учитель, считает Хагба, должен быть психологомИнтервью с учителем слушайте в аудиофайле.День Учителя был учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.

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