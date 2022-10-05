https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/podozrevaemykh-v-primenenii-nasiliya-v-otnoshenii-sotrudnikov-militsii-vzyali-pod-strazhu-1041918540.html
Подозреваемых в применении насилия в отношении милиционеров арестовали
Подозреваемых в применении насилия в отношении милиционеров арестовали
Расследование уголовного дела поручено следователю Следственного управления Генеральной прокуратуры. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T13:50+0300
2022-10-05T13:50+0300
2022-10-05T16:19+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_422c227858d2561911e0588f31899fc2.jpg
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Гыда Царгуш, Аляса Царгуш и Омара Сагария по факту хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, а также незаконного ношения, хранения огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Гыда Царгуш проходит по ч. 1 ст. 207 - хулиганство, ч. 1 ст. 217 - незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия и ч. 1 ст. 320 - применение насилия в отношении представителя власти. Аляс Царгуш и Омар Сагария по ч. 1 ст. 320 - применение насилия в отношении представителя власти.На стрельбу из здания ГАИ вышел инспектор ДПС Гудаутского РОВД, лейтенант милиции Бигвава В. Гыда Царгуш начал наносить Бигвава удары по голове, к нему присоединились Аляс Царгуш и Омар Сагария.На шум также вышел инспектор ДПС Гудаутского РОВД, младший лейтенант милиции Сатбей Куруа.Аляс Царгуш разбил фасадное стекло здания поста ГАИ, получил многочисленные порезы, впоследствии он был доставлен в Гудаутскую больницу. Гыда Царгуш и Омар Сагария были задержаны. В отношении всех троих Сухумский горсудом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_ba3ad55f0f15573479256f3961bd8fc9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура абхазии, абхазия
генеральная прокуратура абхазии, абхазия
Подозреваемых в применении насилия в отношении милиционеров арестовали
13:50 05.10.2022 (обновлено: 16:19 05.10.2022)
Расследование уголовного дела поручено следователю Следственного управления Генеральной прокуратуры.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Гыда Царгуш, Аляса Царгуш и Омара Сагария по факту хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, а также незаконного ношения, хранения огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Гыда Царгуш проходит по ч. 1 ст. 207 - хулиганство, ч. 1 ст. 217 - незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия и ч. 1 ст. 320 - применение насилия в отношении представителя власти. Аляс Царгуш и Омар Сагария по ч. 1 ст. 320 - применение насилия в отношении представителя власти.
По данным следствия, 30 сентября в 23:45 нетрезвый Гыд Царгуш вместе с Алясом Царгуш и Омаром Сагария направлялись в сторону Гудауты и подъехали к посту ГАИ "Приморское". Гыд Царгуш выстрел в воздух около семи раз из огнестрельного оружия, предположительно конструкции "Макарова".
На стрельбу из здания ГАИ вышел инспектор ДПС Гудаутского РОВД, лейтенант милиции Бигвава В. Гыда Царгуш начал наносить Бигвава удары по голове, к нему присоединились Аляс Царгуш и Омар Сагария.
На шум также вышел инспектор ДПС Гудаутского РОВД, младший лейтенант милиции Сатбей Куруа.
Аляс Царгуш разбил фасадное стекло здания поста ГАИ, получил многочисленные порезы, впоследствии он был доставлен в Гудаутскую больницу.
Гыда Царгуш и Омар Сагария были задержаны. В отношении всех троих Сухумский горсудом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.