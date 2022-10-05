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Подозреваемых в применении насилия в отношении милиционеров арестовали

Подозреваемых в применении насилия в отношении милиционеров арестовали

Расследование уголовного дела поручено следователю Следственного управления Генеральной прокуратуры. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T13:50+0300

2022-10-05T13:50+0300

2022-10-05T16:19+0300

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Гыда Царгуш, Аляса Царгуш и Омара Сагария по факту хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, а также незаконного ношения, хранения огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Гыда Царгуш проходит по ч. 1 ст. 207 - хулиганство, ч. 1 ст. 217 - незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия и ч. 1 ст. 320 - применение насилия в отношении представителя власти. Аляс Царгуш и Омар Сагария по ч. 1 ст. 320 - применение насилия в отношении представителя власти.На стрельбу из здания ГАИ вышел инспектор ДПС Гудаутского РОВД, лейтенант милиции Бигвава В. Гыда Царгуш начал наносить Бигвава удары по голове, к нему присоединились Аляс Царгуш и Омар Сагария.На шум также вышел инспектор ДПС Гудаутского РОВД, младший лейтенант милиции Сатбей Куруа.Аляс Царгуш разбил фасадное стекло здания поста ГАИ, получил многочисленные порезы, впоследствии он был доставлен в Гудаутскую больницу. Гыда Царгуш и Омар Сагария были задержаны. В отношении всех троих Сухумский горсудом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

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