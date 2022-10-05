https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/press-konferentsiya-v-preddverii-mezhdunarodnogo-konkursa-vokalistov-proydet-v-sputnik-1041916919.html
Пресс-конференция в преддверии Международного конкурса вокалистов пройдет в Sputnik
Пресс-конференция в преддверии Международного конкурса вокалистов пройдет в Sputnik
6 октября в 10:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция организаторов Первого международного... 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T12:43+0300
2022-10-05T12:43+0300
2022-10-05T13:11+0300
пресс-центр
пресс-центр
абхазия
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Конкурс вокалистов состоится в Сухуме с 6 по 9 октября в Абхазской государственной филармонии и завершится Гала-концертом лауреатов конкурса с сводным симфоническим оркестром России и Абхазии под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна и Артема Давыдова (Москва, Геликон-опера). Участники: Алиса Гицба - председатель жюри, автор проекта, заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского театра Геликон-опера Яна Иванилова - заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра России, педагог, член жюри Максим Крылов - член жюри конкурса, российский певец, педагог высшей школы, президент международной ассоциации профессиональных музыкальных конкурсов "World Music Heritage" в Российской Федерации Джения Эсма - художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р.Гумба
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пресс-центр , абхазия
Пресс-конференция в преддверии Международного конкурса вокалистов пройдет в Sputnik
12:43 05.10.2022 (обновлено: 13:11 05.10.2022)
6 октября в 10:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция организаторов Первого международного конкурса вокалистов Алисы Гицба.
Конкурс вокалистов состоится в Сухуме с 6 по 9 октября в Абхазской государственной филармонии и завершится Гала-концертом лауреатов конкурса с сводным симфоническим оркестром России и Абхазии под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна и Артема Давыдова (Москва, Геликон-опера).
Алиса Гицба - председатель жюри, автор проекта, заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского театра Геликон-опера
Яна Иванилова - заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра России, педагог, член жюри
Максим Крылов - член жюри конкурса, российский певец, педагог высшей школы, президент международной ассоциации профессиональных музыкальных конкурсов "World Music Heritage" в Российской Федерации
Джения Эсма - художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р.Гумба