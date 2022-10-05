https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/press-konferentsiya-v-preddverii-mezhdunarodnogo-konkursa-vokalistov-proydet-v-sputnik-1041916919.html

Пресс-конференция в преддверии Международного конкурса вокалистов пройдет в Sputnik

Пресс-конференция в преддверии Международного конкурса вокалистов пройдет в Sputnik

6 октября в 10:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция организаторов Первого международного... 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T12:43+0300

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пресс-центр

пресс-центр

абхазия

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Конкурс вокалистов состоится в Сухуме с 6 по 9 октября в Абхазской государственной филармонии и завершится Гала-концертом лауреатов конкурса с сводным симфоническим оркестром России и Абхазии под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна и Артема Давыдова (Москва, Геликон-опера). Участники: Алиса Гицба - председатель жюри, автор проекта, заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского театра Геликон-опера Яна Иванилова - заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра России, педагог, член жюри Максим Крылов - член жюри конкурса, российский певец, педагог высшей школы, президент международной ассоциации профессиональных музыкальных конкурсов "World Music Heritage" в Российской Федерации Джения Эсма - художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р.Гумба

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