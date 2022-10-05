Президент наградил 15 педагогов почетным званием Заслуженный учитель Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Указом президента Аслана Бжания почетное звание "Заслуженный учитель Республики Абхазия" присвоено 15 педагогам, об этом сообщается на сайте главы государства.
За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание присвоено:
За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание присвоено:
Мадоне Ашуба - учительнице начальных классов горской средней школы №10 им. Н.А. Лакоба, Сухум
Римме Авидзба - заместителю директора по учебно-воспитательной работе Аацинской средней школы;
Заире Барателия - учительнице абхазского языка сухумской средней школы №14 им. А.П.Чехова;
Розе Габлия - учительнице начальных классов Бзыбской средней школы №1 им.Г.А.Алшундба;
Шуле Гунба - бывшему учителю биологии Дурипшской средней школы;
Славику Гунба - учителю абхазского языка и литературы Ачандарской средней школы им.Т.Ш.Аджба;
Нанаше Инапшба - учительнице начальных классов Сухумской средней школы №5 им. Е.А.Эшба;
Эльяноре Калайджян - учительнице английского языка Яштхуской средней школы;
Эмме Кокоскерия - учительнице начальных классов Бзыбской средней школы №1 им. Г.А.Алшундба;
Наиде Ломия - завучу-методисту средней Сухумской школы № 5 им. Е.А.Эшба;
Светлане Паншиной - старшему преподавателю музыки Сухумской школы искусств им. Т.Аджапуа;
Ларисе Сурмава - учительнице начальных классов горской средней школы 10 им. Н.А.Лакоба, Сухум;
Бэле Таркил - заведующей детским садом № 1 "Аамра", Гудаута;
Изольде Хеция - учительнице математики Сухумской средней школы №5 им. Е.А.Эшба;
Джумке Шоуа - бывшему учителю биологии Маркулской средней школы.
Кроме того, президент наградил орденом "Ахьдз-Апша" III степени заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы №5 им. Е. А. Эшба Нели Таркил и преподавателя начальных классов средней школы №1 им. Б. В. Шинкуба Нону Герхелия.
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования.