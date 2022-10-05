https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/prezident-nagradil-15-pedagogov-pochetnym-zvaniem-zasluzhennyy-uchitel-abkhazii-1041924425.html

Президент наградил 15 педагогов почетным званием Заслуженный учитель Абхазии

Президент наградил 15 педагогов почетным званием Заслуженный учитель Абхазии

Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T19:55+0300

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2022-10-05T19:55+0300

в абхазии

аслан бжания

образование

учителя

абхазия

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Указом президента Аслана Бжания почетное звание "Заслуженный учитель Республики Абхазия" присвоено 15 педагогам, об этом сообщается на сайте главы государства. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание присвоено:Кроме того, президент наградил орденом "Ахьдз-Апша" III степени заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы №5 им. Е. А. Эшба Нели Таркил и преподавателя начальных классов средней школы №1 им. Б. В. Шинкуба Нону Герхелия.Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования.

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