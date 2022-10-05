https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/putin-podpisal-zakony-o-vkhozhdenii-novykh-territoriy-v-sostav-rossii-1041911925.html

Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России

Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

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россия

днр

лнр

херсонская область

запорожская область

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

россия

херсонская область

запорожская область

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