https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/putin-podpisal-zakony-o-vkhozhdenii-novykh-territoriy-v-sostav-rossii-1041911925.html
Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России
Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T09:54+0300
2022-10-05T09:54+0300
2022-10-05T09:54+0300
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днр
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херсонская область
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область
россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область
Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.
В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.