https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/putin-poruchil-peredat-zaporozhskuyu-aes-pod-upravlenie-rossii-1041923380.html

Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T18:55+0300

2022-10-05T18:55+0300

2022-10-05T18:55+0300

запорожская аэс

россия

владимир путин

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.Романенко позже сообщил, что все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии.

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запорожская аэс, россия, владимир путин