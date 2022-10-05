https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/putin-poruchil-peredat-zaporozhskuyu-aes-pod-upravlenie-rossii-1041923380.html
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T18:55+0300
2022-10-05T18:55+0300
2022-10-05T18:55+0300
запорожская аэс
россия
владимир путин
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.Романенко позже сообщил, что все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
запорожская аэс, россия, владимир путин
запорожская аэс, россия, владимир путин
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Наделить акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии, которая осуществляет собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в документе.
Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
Романенко позже сообщил, что все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии.