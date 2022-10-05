https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/smertelnaya-avariya-proizoshla-v-gudautskom-rayone-1041912040.html

Смертельная авария произошла в Гудаутском районе

Смертельная авария произошла в Гудаутском районе

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 6:57 в среду, 5 октября. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Один человек погиб в аварии в Гудаутском районе на 62 километре Сухумского шоссе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Как позже уточнили в МЧС, в результате ДТП погиб второй человек, находившийся в машине.

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