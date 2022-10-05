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Смертельная авария произошла в Гудаутском районе
Смертельная авария произошла в Гудаутском районе
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 6:57 в среду, 5 октября. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T10:20+0300
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Один человек погиб в аварии в Гудаутском районе на 62 километре Сухумского шоссе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Как позже уточнили в МЧС, в результате ДТП погиб второй человек, находившийся в машине.
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мчс абхазии, абхазия, происшествия, гудаутский район
мчс абхазии, абхазия, происшествия, гудаутский район
Смертельная авария произошла в Гудаутском районе
10:20 05.10.2022 (обновлено: 10:31 05.10.2022)
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 6:57 в среду, 5 октября.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Один человек погиб в аварии в Гудаутском районе на 62 километре Сухумского шоссе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
По данным ведомства, автомобиль Lexus врезался в дерево у дороги.
Как позже уточнили в МЧС, в результате ДТП погиб второй человек, находившийся в машине.