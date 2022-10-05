https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/turbaza-kamliya-i-churina-o-kulturno-prosvetitelnom-turizme-abkhazii--1041895240.html

Турбаза: Камлия и Чурина о культурно-просветительном туризме Абхазии

Турбаза: Камлия и Чурина о культурно-просветительном туризме Абхазии

Потенциал культурно-познавательного туризма Абхазии в программе "Турбаза" оценили директор экскурсионной компании "Круиз-Гагра" Александр Камлия и завкафедрой... 05.10.2022, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Камлия и Чурина о культурно-просветительном туризме Абхазии Турбаза: Камлия и Чурина о культурно-просветительном туризме Абхазии

По мнению Александра Камлия, государство должно уделять больше внимания развитию туризма в Абхазии. "Все объекты, которые находятся в госсобственности, которые могут представлять интерес для туриста, должны быть приведены в порядок. Энтузиасты, которые есть в Абхазии, могут делать что-то своими силами. Есть направления, которые, благодаря деятельности таких людей, получили развитие и востребованы у российского туриста. В первую очередь, это "Абхазское застолье" в селе Дурипш - этнотуризм с показом быта абхазской деревнями", - сказал Камлия. У Абхазии колоссальный потенциал, несмотря на ее маленькие размеры, считает Елена Чурина. "Это жемчужина мирового туризма. Но очень много проблем, которые до сих пор не решены... У вас много инициатив от турагентов, от туроператоров, от людей, работающих в туристической сфере, вы очень много делает. Но присутствует явная дисфункция процессов управления туристической сферы. Министерство не должно само разрабатывать все эти маршруты, но оно должно управлять всеми этими процессами", - считает Елена Чурина. Подробности слушайте в аудиофайле.

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