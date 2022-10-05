https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/vasserman-rasskazal-kak-izmenitsya-spetsoperatsiya-rf-posle-oformleniya-novykh-regionov-1041910867.html

Вассерман рассказал, как изменится спецоперация РФ после оформления новых регионов

Вассерман рассказал, как изменится спецоперация РФ после оформления новых регионов

Депутат Госдумы России, политический консультант Анатолий Вассерман рассказал радио Sputnik, как изменится ситуация в зоне боевых действий после окончательного... 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T15:43+0300

2022-10-05T15:43+0300

2022-10-05T15:43+0300

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Вассерман рассказал, как изменится спецоперация РФ после оформления новых регионов Вассерман рассказал, как изменится спецоперация РФ после оформления новых регионов

Вслед за Государственной Думой, Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Принятие новых субъектов завершится с внесением поправок в Конституцию РФ на основании указа президента Владимира Путина.Собеседник радио Sputnik ― известный интеллектуал, политический консультант, аналитик Анатолий Вассерман рассуждает о том, следует ли после документального оформления ожидать активных изменений и в зоне боевых действий, и в подходах к освобождению новых территорий.Другое дело, что чиновники ― как военные, так и гражданские ― лучше осознают серьезность положения, когда поймут, что террористическая организация Украины ведет боевые действия уже напрямую против Российской Федерации, резюмировал эксперт.

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