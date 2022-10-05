Захарова прокомментировала "план Маска" по Украине

"Нет смысла все это комментировать потому, что это общественная дискуссия, есть разные люди, политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, дети культуры, артисты, у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача. Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.