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Захарова прокомментировала "план Маска" по Украине
Захарова прокомментировала "план Маска" по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя план бизнесмена Илона Маска по Украине, заявила, что это часть общественной дискуссии, на Западе... 05.10.2022, Sputnik Абхазия
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Захарова прокомментировала "план Маска" по Украине
Захарова прокомментировала "план Маска" по Украине
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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подкасты, мария захарова, мид рф, россия, украина, спецоперация, аудио
подкасты, мария захарова, мид рф, россия, украина, спецоперация, аудио

Захарова прокомментировала "план Маска" по Украине

11:25 05.10.2022 (обновлено: 11:29 05.10.2022)
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Захарова прокомментировала "план Маска" по Украине
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя план бизнесмена Илона Маска по Украине, заявила, что это часть общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

"Нет смысла все это комментировать потому, что это общественная дискуссия, есть разные люди, политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, дети культуры, артисты, у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача. Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

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