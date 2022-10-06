https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/ardzinba-rasskazal-chto-formiruet-doklad-prezidentu-po-soglasheniyu-o-gosdache-1041931597.html

Ардзинба рассказал, что формирует доклад президенту по Соглашению о госдаче

Ардзинба рассказал, что формирует доклад президенту по Соглашению о госдаче

Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T13:55+0300

2022-10-06T13:55+0300

2022-10-06T14:14+0300

мид абхазии

инал ардзинба

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абхазия

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба сообщил, что готовит по теме Соглашения о госдаче в Пицунде доклад президенту. Глава МИД находится с рабочей поездкой в Москве. Он подчеркнул, что "с российской стороной пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте Соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам". Министр добавил, что разговоры о передаче объекта кому-либо кроме ФСО России это слухи.

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