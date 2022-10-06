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Барциц о победе в Гагрской операции: уже никто не сомневался в победе
Барциц о победе в Гагрской операции: уже никто не сомневался в победе
Участник военной операции по освобождению Гагры в ходе Отечественной войны народа Абхазии Мелор Барциц в интервью радио Sputnik поделился своими воспоминаниями... 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T11:42+0300
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Барциц об освобождении Гагры:
Барциц об освобождении Гагры:
Абхазское народное ополчение и добровольческие отряды освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.По мнению ветерана, в Гагрском наступлении было все грамотно организовано, продумано.Подробности о самих боях, о том, как грузинские войска бежали в ходе ожесточенных боев, бросая оружие, слушайте в аудиофайле. Войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии 14 августа 1992 года.Председатель Государственного комитета обороны Владислав Ардзинба утвердил план Гагрской наступательной операции. Планировалось, что она начнется во второй половине дня 30 сентября 1992 года, но пришлось отложить в связи с неподготовленностью техники и личного состава. Началась Гагрская операция на следующий день, 1 октября. Операция под кодовым названием "Буря" началась в 14 часов 30 минут огнем из нескольких орудий. 6 октября 1992 года в 6 часов 40 минут знамя Республики Абхазия взвилось на абхазо-российской границе по реке Псоу, что позволило стране выйти из блокады и получить выход в Россию.С абхазской стороны на Гагрском фронте в ходе боев общие потери составили 108 человек, из них 15 добровольцев.
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подкасты, абхазия, грузия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), гагра, аудио
подкасты, абхазия, грузия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), гагра, аудио
Барциц о победе в Гагрской операции: уже никто не сомневался в победе
11:42 06.10.2022 (обновлено: 11:45 06.10.2022)
Участник военной операции по освобождению Гагры в ходе Отечественной войны народа Абхазии Мелор Барциц в интервью радио Sputnik поделился своими воспоминаниями о боях за западную часть страны.
Абхазское народное ополчение и добровольческие отряды освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.
"В первую очередь вспоминаю тех, кто сложил свои головы за свободу Абхазии. Это были ребята-абхазы, ребята из Северной Осетии, много с Юга России добровольцы, те, благодаря кому мы завоевали свободу", - сказал Барциц.
По мнению ветерана, в Гагрском наступлении было все грамотно организовано, продумано.
"Была стратегическая задача - освобождение Гагры, которая нам приносила выход к нашей границе с Российской Федерацией. Эта задача была выполнена добросовестно и в короткие сроки В основном были молодые ребята, не обстрелянные. Это были первые бои. После этого уже был какой-то опыт. Благодаря выдержке нашего командира, мы задачу выполнили на отлично... Был такой настрой, что мы на минуту не сомневались в нашей победе. Победа в Гагре и проход до границы с Россией был хорошим стимулом для нас", - отметил ветеран.
Подробности о самих боях, о том, как грузинские войска бежали в ходе ожесточенных боев, бросая оружие, слушайте в аудиофайле
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Войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии 14 августа 1992 года.
Председатель Государственного комитета обороны Владислав Ардзинба утвердил план Гагрской наступательной операции.
Планировалось, что она начнется во второй половине дня 30 сентября 1992 года, но пришлось отложить в связи с неподготовленностью техники и личного состава. Началась Гагрская операция на следующий день, 1 октября.
Операция под кодовым названием "Буря" началась в 14 часов 30 минут огнем из нескольких орудий.
6 октября 1992 года в 6 часов 40 минут знамя Республики Абхазия взвилось на абхазо-российской границе по реке Псоу, что позволило стране выйти из блокады и получить выход в Россию.
С абхазской стороны на Гагрском фронте в ходе боев общие потери составили 108 человек, из них 15 добровольцев.