https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/bzhaniya-pozdravil-narod-s-30-letiem-so-dnya-osvobozhdeniya-gagrskogo-rayona-1041926805.html

Бжания поздравил народ с 30-летием со Дня освобождения Гагрского района

Бжания поздравил народ с 30-летием со Дня освобождения Гагрского района

6 октября 1992 года завершилась операция по освобождению Гагрского района от войск Госсовета Грузии. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T09:25+0300

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в абхазии

аслан бжания

гагрский район

овна

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ с 30-летием со Дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания подчеркнул, что Гагрская наступательная операция была тщательно подготовленная и блестяще выполненная, и стала одной из важнейших в деле приближения Победы над грузинским агрессором.Абхазское народное ополчение и добровольческие отряды освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.

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аслан бжания, гагрский район, овна