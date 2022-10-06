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Бжания поздравил народ с 30-летием со Дня освобождения Гагрского района
Бжания поздравил народ с 30-летием со Дня освобождения Гагрского района
6 октября 1992 года завершилась операция по освобождению Гагрского района от войск Госсовета Грузии. 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T09:25+0300
2022-10-06T09:25+0300
2022-10-06T09:45+0300
в абхазии
аслан бжания
гагрский район
овна
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ с 30-летием со Дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания подчеркнул, что Гагрская наступательная операция была тщательно подготовленная и блестяще выполненная, и стала одной из важнейших в деле приближения Победы над грузинским агрессором.Абхазское народное ополчение и добровольческие отряды освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.
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аслан бжания, гагрский район, овна
аслан бжания, гагрский район, овна
Бжания поздравил народ с 30-летием со Дня освобождения Гагрского района
09:25 06.10.2022 (обновлено: 09:45 06.10.2022)
6 октября 1992 года завершилась операция по освобождению Гагрского района от войск Госсовета Грузии.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ с 30-летием со Дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии, сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания подчеркнул, что Гагрская наступательная операция была тщательно подготовленная и блестяще выполненная, и стала одной из важнейших в деле приближения Победы над грузинским агрессором.
"Мы гордимся мужеством и отвагой героев-освободителей и в нашей памяти всегда будут живы те, кто отдал свои жизни во имя свободы нашей родной земли, кто не дожил до сегодняшнего дня", - говорится в поздравлении.
Абхазское народное ополчение и добровольческие отряды освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.