https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/chast-sukhuma-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-1041938537.html

Часть Сухума на сутки останется без воды

Часть Сухума на сутки останется без воды

Подача воды будет прекращена из-за ремонтных работ на водоводе. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T19:49+0300

2022-10-06T19:49+0300

2022-10-06T19:49+0300

в абхазии

водоканалы

водоснабжение

абхазия

сухум

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Часть Сухума с 09:00 7 октября до 8 октября будет без воды, сообщает "Водоканал". Подача воды будет прекращена из-за ремонтных работ на водоводе.Отключение затронет следующие районы столицы: улица 8 Марта, улица Санчарская с проездами, улица Студенческая, верхняя часть улицы Патейпа, улица Кортуа, улица Фестивальная.

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водоканалы, водоснабжение, абхазия, сухум