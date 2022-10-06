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https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/frantsuzskaya-pisatelnitsa-anni-erno-stala-laureatom-nobelevskoy-premii-po-literature-1041932644.html
Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом нобелевской премии по литературе
Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом нобелевской премии по литературе
Писательница считалась одной из фавориток премии на протяжении многих лет. 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T16:20+0300
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нобелевская премия
наука
литература
в мире
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Нобелевская премия по литературе за 2022 год присуждена французской писательнице Анни Эрно.Об этом в четверг объявил Нобелевский комитет Шведской академии.Писательница удостоилась награды за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".
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нобелевская премия, наука, литература, в мире
нобелевская премия, наука, литература, в мире

Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом нобелевской премии по литературе

16:20 06.10.2022
© AP Photo Bebeto MatthewsНобелевская медаль
Нобелевская медаль - Sputnik Абхазия, 1920, 06.10.2022
© AP Photo Bebeto Matthews
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Писательница считалась одной из фавориток премии на протяжении многих лет.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Нобелевская премия по литературе за 2022 год присуждена французской писательнице Анни Эрно.

Об этом в четверг объявил Нобелевский комитет Шведской академии.

Писательница удостоилась награды за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".
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