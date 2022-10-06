https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/frantsuzskaya-pisatelnitsa-anni-erno-stala-laureatom-nobelevskoy-premii-po-literature-1041932644.html

Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом нобелевской премии по литературе

Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом нобелевской премии по литературе

Писательница считалась одной из фавориток премии на протяжении многих лет. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T16:20+0300

2022-10-06T16:20+0300

2022-10-06T16:20+0300

нобелевская премия

наука

литература

в мире

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Нобелевская премия по литературе за 2022 год присуждена французской писательнице Анни Эрно.Об этом в четверг объявил Нобелевский комитет Шведской академии.Писательница удостоилась награды за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".

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