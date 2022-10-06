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Новый раунд Женевских дискуссий планируется провести в декабре
Новый раунд Женевских дискуссий планируется провести в декабре
56-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся 5 октября. 06.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Новый раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоится в декабре, заявил на встрече с российской прессой замглавы МИД России Андрей Руденко, подводя итоги 56-го раунда Международных Женевских дискуссий.Он рассказал, что достигнута договоренность о продолжении разговора в декабре в Женеве.По итогам раунда министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что Грузия в очередной раз официально отказалась подписать с Абхазией Соглашение о неприменении силы.Последний раунд дискуссий состоялся в декабре 2021 года. 56-й раунд Женевских дискуссий должен был состояться в марте 2022 года, но был поставлен на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ.Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США.
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женевские дискуссии, абхазия, грузия, россия
женевские дискуссии, абхазия, грузия, россия

Новый раунд Женевских дискуссий планируется провести в декабре

11:21 06.10.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 06.10.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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56-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся 5 октября.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Новый раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоится в декабре, заявил на встрече с российской прессой замглавы МИД России Андрей Руденко, подводя итоги 56-го раунда Международных Женевских дискуссий.
Он рассказал, что достигнута договоренность о продолжении разговора в декабре в Женеве.
Руденко отметил, что все участники дискуссии подтвердили заинтересованность в продолжении разговорного процесса, признанного восполнить дефицит диалога в этом регионе мира.

Он добавил, что на повестке дня обсудили вопросы, в первую очередь продвигаемый Россией вопрос о заключении юридически образующего договора или соглашения неприменения силы и скорейшее начало работы по делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ.
По итогам раунда министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что Грузия в очередной раз официально отказалась подписать с Абхазией Соглашение о неприменении силы.
Последний раунд дискуссий состоялся в декабре 2021 года. 56-й раунд Женевских дискуссий должен был состояться в марте 2022 года, но был поставлен на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ.
Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США.
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