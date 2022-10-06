https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/novyy-raund-zhenevskikh-diskussiy-planiruetsya-provesti-v-dekabre--1041928242.html

Новый раунд Женевских дискуссий планируется провести в декабре

Новый раунд Женевских дискуссий планируется провести в декабре

56-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся 5 октября. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

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женевские дискуссии

абхазия

грузия

россия

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Новый раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоится в декабре, заявил на встрече с российской прессой замглавы МИД России Андрей Руденко, подводя итоги 56-го раунда Международных Женевских дискуссий.Он рассказал, что достигнута договоренность о продолжении разговора в декабре в Женеве.По итогам раунда министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что Грузия в очередной раз официально отказалась подписать с Абхазией Соглашение о неприменении силы.Последний раунд дискуссий состоялся в декабре 2021 года. 56-й раунд Женевских дискуссий должен был состояться в марте 2022 года, но был поставлен на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ.Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США.

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