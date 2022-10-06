https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/posrednik-ashua-o-spiske-invalidov-voyny-i-medpomoschi-veteranam--1041926033.html

Посредник: Ашуа о списке инвалидов войны и медпомощи ветеранам

Посредник: Ашуа о списке инвалидов войны и медпомощи ветеранам

Об обновлении списков инвалидов войны, о медицинской помощи ветеранам, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал зампредседателя Фонда инвалидов... 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T10:05+0300

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Посредник: Ашуа Посредник: Ашуа

Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии был создан в 2011 году. Фонд оказывает помощь 2850 инвалидам трех групп. В 2021 году завершилась работа по уточнению списков инвалидов. Известны случаи, когда в эти списки попадали люди, не имеющие к ним отношения. Кто в этом виноват, есть ли возможность наказать всех, кто в цепочке составления ложных справок, какую помощь сегодня получают ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Емзарий Ашуа.Подробности слушайте в аудиофайле.

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