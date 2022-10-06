https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/posrednik-ashua-o-spiske-invalidov-voyny-i-medpomoschi-veteranam--1041926033.html
Посредник: Ашуа о списке инвалидов войны и медпомощи ветеранам
Посредник: Ашуа о списке инвалидов войны и медпомощи ветеранам
Об обновлении списков инвалидов войны, о медицинской помощи ветеранам, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал зампредседателя Фонда инвалидов... 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T10:05+0300
2022-10-06T10:05+0300
2022-10-06T10:10+0300
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Посредник: Ашуа
Посредник: Ашуа
Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии был создан в 2011 году. Фонд оказывает помощь 2850 инвалидам трех групп. В 2021 году завершилась работа по уточнению списков инвалидов. Известны случаи, когда в эти списки попадали люди, не имеющие к ним отношения. Кто в этом виноват, есть ли возможность наказать всех, кто в цепочке составления ложных справок, какую помощь сегодня получают ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Емзарий Ашуа.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, аудио
подкасты, посредник, абхазия, аудио
Посредник: Ашуа о списке инвалидов войны и медпомощи ветеранам
10:05 06.10.2022 (обновлено: 10:10 06.10.2022)
Об обновлении списков инвалидов войны, о медицинской помощи ветеранам, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Емзарий Ашуа.
Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии был создан в 2011 году. Фонд оказывает помощь 2850 инвалидам трех групп. В 2021 году завершилась работа по уточнению списков инвалидов. Известны случаи, когда в эти списки попадали люди, не имеющие к ним отношения. Кто в этом виноват, есть ли возможность наказать всех, кто в цепочке составления ложных справок, какую помощь сегодня получают ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Емзарий Ашуа.
Подробности слушайте в аудиофайле
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