https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/poyuschaya-strana-pervyy-konkurs-alisy-gitsba-v-sukhume-1041932904.html

Поющая страна: первый конкурс Алисы Гицба в Сухуме

Поющая страна: первый конкурс Алисы Гицба в Сухуме

В пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция организаторов Первого международного конкурса вокалистов... 06.10.2022, Sputnik Абхазия

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пресс-центр

видео из пресс-центра

абхазия

культура

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Конкурс вокалистов состоится в Сухуме с 6 по 9 октября в Абхазской государственной филармонии и завершится Гала-концертом лауреатов конкурса с сводным симфоническим оркестром России и Абхазии под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна и Артема Давыдова (Москва, Геликон-опера).В конкурсе принимают участие 48 исполнителей, в рамках первого тура члены жюри выберут 18 певцов, во втором туре столько же человек. Уже из них будут выбирать обладателя Гран-при и лауреатов конкурса Алисы Гицба.Во время конкурсных прослушиваний предусмотрены мастер-классы членов жюри: Яны Иваниловой, Алисы Гицба, Алексея Еник, Максима Крылова, Сергея Чечетко. Мастер-классы будут проводиться в камерном зале Государственной филармонии Абхазии, а также и в Музыкальном училище.Первый Международный конкурс вокалистов Алисы Гицба – важное культурное событие, первый в Абхазии конкурс академических певцов, который проводится при поддержке Правительства и Министерства культуры Абхазии.

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