https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/silaev-eskalatsiya-konfrontatsii-s-rossiey-stanet-dlya-gruzii-razrushitelnoy--1041930328.html
Силаев: эскалация конфронтации с Россией станет для Грузии разрушительной
Силаев: эскалация конфронтации с Россией станет для Грузии разрушительной
Заведующий Лабораторией анализа международных процессов (ЛАМП) МГИМО МИД России Николай Силаев в интервью радио Sputnik Абхазия прокомментировал отказ Грузии... 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T14:40+0300
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5 октября во время 56-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Грузия в очередной раз отказалась подписать с Абхазией Соглашение о неприменении силы. Глава МИД Инал Ардзинба заявил, что Абхазия призывает Грузию отказаться от внешнего американского влияния, принять волевое решение и подписать эти гарантии неприменения силы. "Отказ Грузии подрывает архитектуру безопасности в нашем регионе", — заявил Ардзинба. В отказе Грузии от подписания мирного Соглашения нет ничего нового, отметил в интервью Sputnik Абхазия директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований Николай Силаев.Он также прокомментировал начавшийся сегодня официальный визит в Грузию заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.Силаев отметил, что в Грузии оппозиция достаточно сильная, но смена власти в стране мало вероятна.В случае, если Грузия все же решится открыть второй фронт, все понимают, чем это кончится - у Росси хватит ресурсов для того, чтобы сдержать возможное грузинское наступление в Абхазии и в Южной Осетии и отбросить грузинские войска, убежден эксперт. По словам Силаева, в ответ на присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, самыми решительными действиями Запада останется фактическое участие США и их партнеров по блоку НАТО в конфликте на Украине. Более решительными действия могла быть стать отправка своих войск на Украину открыто под своим флагом, что означало бы начало третьей мировой войны. Но их останавливает нежелание начать третью мировую войну, считает Николай Силаев. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Силаев: эскалация конфронтации с Россией станет для Грузии разрушительной
14:40 06.10.2022 (обновлено: 14:55 06.10.2022)
Заведующий Лабораторией анализа международных процессов (ЛАМП) МГИМО МИД России Николай Силаев в интервью радио Sputnik Абхазия прокомментировал отказ Грузии от мирного соглашения с Абхазией и вероятность открытия второго фронта.
5 октября во время 56-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Грузия в очередной раз отказалась подписать с Абхазией Соглашение о неприменении силы.
Глава МИД Инал Ардзинба заявил, что Абхазия призывает Грузию отказаться от внешнего американского влияния, принять волевое решение и подписать эти гарантии неприменения силы.
"Отказ Грузии подрывает архитектуру безопасности в нашем регионе", — заявил Ардзинба.
В отказе Грузии от подписания мирного Соглашения нет ничего нового, отметил в интервью Sputnik Абхазия директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований Николай Силаев.
Он также прокомментировал начавшийся сегодня официальный визит в Грузию заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
"Любопытно, что это не представитель Госдепартамента, который занимается регионом. В целом, это часть работы с американским дипломатом Грузии, которая не прекращалась. Посмотрим на заявления. Ясно, что Грузия не заинтересована в эскалации ее конфронтации с Россией. Но если США будут все-таки Грузию уговаривать, это будет существенный поворот. Но я сомневаюсь в этом, потому что Соединенные Штаты должны осознавать, что у Грузии нет никаких ресурсов, нет возможности для эскалации, что она будет для Грузии разрушительной", - считает эксперт.
Силаев отметил, что в Грузии оппозиция достаточно сильная, но смена власти в стране мало вероятна.
"Попытки сменить власть не конституционным путем ранее предпринимались и оказались совершенно бесплодными - на выборах оппозиция проигрывала. Но если оппозиция придет к власти, она примет ту же позицию, которую сейчас принимает грузинское правительство. Они смелы, пока они в оппозиции. Если они окажутся во власти, они будут далеко не так смелы", - убежден Николай Силаев.
В случае, если Грузия все же решится открыть второй фронт, все понимают, чем это кончится - у Росси хватит ресурсов для того, чтобы сдержать возможное грузинское наступление в Абхазии и в Южной Осетии и отбросить грузинские войска, убежден эксперт.
По словам Силаева, в ответ на присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, самыми решительными действиями Запада останется фактическое участие США и их партнеров по блоку НАТО в конфликте на Украине. Более решительными действия могла быть стать отправка своих войск на Украину открыто под своим флагом, что означало бы начало третьей мировой войны. Но их останавливает нежелание начать третью мировую войну, считает Николай Силаев.
Подробности слушайте в аудиофайле
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