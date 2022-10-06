https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/silaev-eskalatsiya-konfrontatsii-s-rossiey-stanet-dlya-gruzii-razrushitelnoy--1041930328.html

Силаев: эскалация конфронтации с Россией станет для Грузии разрушительной

Силаев: эскалация конфронтации с Россией станет для Грузии разрушительной

Заведующий Лабораторией анализа международных процессов (ЛАМП) МГИМО МИД России Николай Силаев в интервью радио Sputnik Абхазия прокомментировал отказ Грузии... 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T14:40+0300

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Силаев Силаев

5 октября во время 56-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Грузия в очередной раз отказалась подписать с Абхазией Соглашение о неприменении силы. Глава МИД Инал Ардзинба заявил, что Абхазия призывает Грузию отказаться от внешнего американского влияния, принять волевое решение и подписать эти гарантии неприменения силы. "Отказ Грузии подрывает архитектуру безопасности в нашем регионе", — заявил Ардзинба. В отказе Грузии от подписания мирного Соглашения нет ничего нового, отметил в интервью Sputnik Абхазия директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований Николай Силаев.Он также прокомментировал начавшийся сегодня официальный визит в Грузию заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.Силаев отметил, что в Грузии оппозиция достаточно сильная, но смена власти в стране мало вероятна.В случае, если Грузия все же решится открыть второй фронт, все понимают, чем это кончится - у Росси хватит ресурсов для того, чтобы сдержать возможное грузинское наступление в Абхазии и в Южной Осетии и отбросить грузинские войска, убежден эксперт. По словам Силаева, в ответ на присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, самыми решительными действиями Запада останется фактическое участие США и их партнеров по блоку НАТО в конфликте на Украине. Более решительными действия могла быть стать отправка своих войск на Украину открыто под своим флагом, что означало бы начало третьей мировой войны. Но их останавливает нежелание начать третью мировую войну, считает Николай Силаев. Подробности слушайте в аудиофайле.

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