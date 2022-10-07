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"Бессмертный полк" и история Апсны: День освобождения Гагрского района
"Бессмертный полк" и история Апсны: День освобождения Гагрского района
30-летие со дня освобождения от грузинских захватчиков отметили в Гагре в четверг, 6 октября. 07.10.2022, Sputnik Абхазия
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Масштабными памятными мероприятиями, акциями и концертом отметили 30 лет со дня освобождения Гагрского района от войск госсовета Грузии 6 октября.Руководство страны, ветераны и добровольцы Отечественной войны народа Абхазии, семьи и близкие родственники павших защитников республики и общественность возложили цветы к мемориалам. Также в Гагре прошла акция "Бессмертный полк", в которой участвовали 112 учеников местных школ. Дети с фотографиями тех, кто погиб во время обороны и освобождения района, в сопровождении всадников прошли от памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба до местного стадиона.На городском стадионе состоялась официальная часть торжества, где выступил с поздравительной речью главнокомандующий Абхазии Аслан Бжания. Режиссер абхазского Драмтеатра Мадина Аргун вместе с актерами и учащимися школ представила зрителям театрализованную программу об истории Абхазии с древних времен до наших дней. В этом было задействовано около 300 человек.Праздничный вечер завершился салютом, который запустили с моста на объездной дороге Гагры.Войска госсовета Грузии высадили десант в Гагрском районе 15 августа 1992 года. Военная операция вытеснению врага началась 2 октября и завершилась победой абхазского народного ополчения и добровольческих отрядов 6 октября.
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фото , фото, абхазия, мультимедиа, гагрский район
фото , фото, абхазия, мультимедиа, гагрский район

"Бессмертный полк" и история Апсны: День освобождения Гагрского района

15:15 07.10.2022 (обновлено: 16:45 07.10.2022)
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30-летие со дня освобождения от грузинских захватчиков отметили в Гагре в четверг, 6 октября.
Масштабными памятными мероприятиями, акциями и концертом отметили 30 лет со дня освобождения Гагрского района от войск госсовета Грузии 6 октября.
Руководство страны, ветераны и добровольцы Отечественной войны народа Абхазии, семьи и близкие родственники павших защитников республики и общественность возложили цветы к мемориалам. Также в Гагре прошла акция "Бессмертный полк", в которой участвовали 112 учеников местных школ. Дети с фотографиями тех, кто погиб во время обороны и освобождения района, в сопровождении всадников прошли от памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба до местного стадиона.
На городском стадионе состоялась официальная часть торжества, где выступил с поздравительной речью главнокомандующий Абхазии Аслан Бжания. Режиссер абхазского Драмтеатра Мадина Аргун вместе с актерами и учащимися школ представила зрителям театрализованную программу об истории Абхазии с древних времен до наших дней. В этом было задействовано около 300 человек.
Праздничный вечер завершился салютом, который запустили с моста на объездной дороге Гагры.
Войска госсовета Грузии высадили десант в Гагрском районе 15 августа 1992 года. Военная операция вытеснению врага началась 2 октября и завершилась победой абхазского народного ополчения и добровольческих отрядов 6 октября.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Со дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии прошло 30 лет. Президент Абхазии Аслан Бжания почтил память погибших за независимость республики.

Со дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии прошло 30 лет. Президент Абхазии Аслан Бжания почтил память погибших за независимость республики. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Со дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии прошло 30 лет. Президент Абхазии Аслан Бжания почтил память погибших за независимость республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Акция "Бессмертный полк" в Гагре.

Акция &quot;Бессмертный полк&quot; в Гагре. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Акция "Бессмертный полк" в Гагре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках акции "Бессмертный полк" 112 учащихся гагрских школ прошли по улицам города с фотографиями павших за оборону и освобождения Гагрского района.

В рамках акции &quot;Бессмертный полк&quot; 112 учащихся гагрских школ прошли по улицам города с фотографиями павших за оборону и освобождения Гагрского района. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках акции "Бессмертный полк" 112 учащихся гагрских школ прошли по улицам города с фотографиями павших за оборону и освобождения Гагрского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники "Бессмертного полка" прошли от памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба до гагрского стадиона.

Участники &quot;Бессмертного полка&quot; прошли от памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба до гагрского стадиона. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники "Бессмертного полка" прошли от памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба до гагрского стадиона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественная часть праздничной церемонии состоялась на поле гагрского стадиона.

Торжественная часть праздничной церемонии состоялась на поле гагрского стадиона. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественная часть праздничной церемонии состоялась на поле гагрского стадиона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер абхазского Драмтеатра Мадина Аргун вместе с коллегами и учениками школ подготовила театрализованное представление об истории Абхазии.

Режиссер абхазского Драмтеатра Мадина Аргун вместе с коллегами и учениками школ подготовила театрализованное представление об истории Абхазии. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер абхазского Драмтеатра Мадина Аргун вместе с коллегами и учениками школ подготовила театрализованное представление об истории Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В представлении участвовало около 300 человек.

В представлении участвовало около 300 человек. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В представлении участвовало около 300 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Авторы постановки рассказали и показали зрителям, какие наиболее значимые и трагичные периоды пережил народ Абхазии за свою историю.

Авторы постановки рассказали и показали зрителям, какие наиболее значимые и трагичные периоды пережил народ Абхазии за свою историю. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Авторы постановки рассказали и показали зрителям, какие наиболее значимые и трагичные периоды пережил народ Абхазии за свою историю.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Театральными приемами, танцами и песнями, яркими образами и костюмами, а также световыми и дымовыми эффектами, они рассказали о судьбоносных периодах в истории страны.

Театральными приемами, танцами и песнями, яркими образами и костюмами, а также световыми и дымовыми эффектами, они рассказали о судьбоносных периодах в истории страны. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Театральными приемами, танцами и песнями, яркими образами и костюмами, а также световыми и дымовыми эффектами, они рассказали о судьбоносных периодах в истории страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на все беды и трагические события в истории Абхазии, народу Апсны всегда удавалось выжить и сохранить свою свободу.

Несмотря на все беды и трагические события в истории Абхазии, народу Апсны всегда удавалось выжить и сохранить свою свободу. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на все беды и трагические события в истории Абхазии, народу Апсны всегда удавалось выжить и сохранить свою свободу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фрагмент постановки, где абхазская армия одерживает победу над грузинскими захватчиками.

Фрагмент постановки, где абхазская армия одерживает победу над грузинскими захватчиками. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фрагмент постановки, где абхазская армия одерживает победу над грузинскими захватчиками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концертная программа состояла из восемнадцати выступлений хореографических ансамблей, танцевальных коллективов и вокалистов.

Концертная программа состояла из восемнадцати выступлений хореографических ансамблей, танцевальных коллективов и вокалистов. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концертная программа состояла из восемнадцати выступлений хореографических ансамблей, танцевальных коллективов и вокалистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечер завершился шестиминутным салютом, который пустили с моста гагрской объездной дороги.

Вечер завершился шестиминутным салютом, который пустили с моста гагрской объездной дороги. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечер завершился шестиминутным салютом, который пустили с моста гагрской объездной дороги.

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