"Бессмертный полк" и история Апсны: День освобождения Гагрского района

Масштабными памятными мероприятиями, акциями и концертом отметили 30 лет со дня освобождения Гагрского района от войск госсовета Грузии 6 октября.Руководство страны, ветераны и добровольцы Отечественной войны народа Абхазии, семьи и близкие родственники павших защитников республики и общественность возложили цветы к мемориалам. Также в Гагре прошла акция "Бессмертный полк", в которой участвовали 112 учеников местных школ. Дети с фотографиями тех, кто погиб во время обороны и освобождения района, в сопровождении всадников прошли от памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба до местного стадиона.На городском стадионе состоялась официальная часть торжества, где выступил с поздравительной речью главнокомандующий Абхазии Аслан Бжания. Режиссер абхазского Драмтеатра Мадина Аргун вместе с актерами и учащимися школ представила зрителям театрализованную программу об истории Абхазии с древних времен до наших дней. В этом было задействовано около 300 человек.Праздничный вечер завершился салютом, который запустили с моста на объездной дороге Гагры.Войска госсовета Грузии высадили десант в Гагрском районе 15 августа 1992 года. Военная операция вытеснению врага началась 2 октября и завершилась победой абхазского народного ополчения и добровольческих отрядов 6 октября.
30-летие со дня освобождения от грузинских захватчиков отметили в Гагре в четверг, 6 октября.
Масштабными памятными мероприятиями, акциями и концертом отметили 30 лет со дня освобождения Гагрского района от войск госсовета Грузии 6 октября.
Руководство страны, ветераны и добровольцы Отечественной войны народа Абхазии, семьи и близкие родственники павших защитников республики и общественность возложили цветы к мемориалам. Также в Гагре прошла акция "Бессмертный полк", в которой участвовали 112 учеников местных школ. Дети с фотографиями тех, кто погиб во время обороны и освобождения района, в сопровождении всадников прошли от памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба до местного стадиона.
На городском стадионе состоялась официальная часть торжества, где выступил с поздравительной речью главнокомандующий Абхазии Аслан Бжания. Режиссер абхазского Драмтеатра Мадина Аргун вместе с актерами и учащимися школ представила зрителям театрализованную программу об истории Абхазии с древних времен до наших дней. В этом было задействовано около 300 человек.
Праздничный вечер завершился салютом, который запустили с моста на объездной дороге Гагры.
Войска госсовета Грузии высадили десант в Гагрском районе 15 августа 1992 года. Военная операция вытеснению врага началась 2 октября и завершилась победой абхазского народного ополчения и добровольческих отрядов 6 октября.