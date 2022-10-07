https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-rozhdeniya-1041943012.html
Бжания поздравил Путина с днем рождения
Бжания поздравил Путина с днем рождения
Президент России Владимир Путин отмечает день рождения в пятницу, 7 октября. 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T11:30+0300
2022-10-07T11:30+0300
2022-10-07T11:57+0300
владимир путин
аслан бжания
россия
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/08/1031426336_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_72b17976e0570d63309aff5e376ed353.jpg
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства. Под руководством Владимира Путина сплоченный многонациональный народ России достойно отвечает глобальным вызовам и угрозам, отметил президент Абхазии.Бжания подчеркнул, что Путин принадлежит к числу самых влиятельных мировых лидеров современности, пользуется неизменной поддержкой своих граждан, с его именем связано укрепление авторитета России в качестве одной из мощнейших держав на международной арене.Президент Абхазии выразил уверенность, что отношения с Россией и впредь будут неуклонно укрепляться на благо абхазского и российского народов.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/08/1031426336_143:0:2454:1733_1920x0_80_0_0_9cbce44db9d9872b172aff8366f86159.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, аслан бжания, россия, абхазия
владимир путин, аслан бжания, россия, абхазия
Бжания поздравил Путина с днем рождения
11:30 07.10.2022 (обновлено: 11:57 07.10.2022)
Президент России Владимир Путин отмечает день рождения в пятницу, 7 октября.
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
Под руководством Владимира Путина сплоченный многонациональный народ России достойно отвечает глобальным вызовам и угрозам, отметил президент Абхазии.
Бжания подчеркнул, что Путин принадлежит к числу самых влиятельных мировых лидеров современности, пользуется неизменной поддержкой своих граждан, с его именем связано укрепление авторитета России в качестве одной из мощнейших держав на международной арене.
"В Республике Абхазия всегда будут Вам благодарны за тот большой личный вклад, который Вы вносите в развитие абхазо-российского межгосударственного сотрудничества, носящего стратегический и союзнический характер, динамично и продуктивно развивающегося на основе крепких уз дружбы и взаимопонимания", - говорится в поздравлении.
Президент Абхазии выразил уверенность, что отношения с Россией и впредь будут неуклонно укрепляться на благо абхазского и российского народов.