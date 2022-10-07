https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-rozhdeniya-1041943012.html

Бжания поздравил Путина с днем рождения

Бжания поздравил Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин отмечает день рождения в пятницу, 7 октября. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-07T11:30+0300

2022-10-07T11:30+0300

2022-10-07T11:57+0300

владимир путин

аслан бжания

россия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/08/1031426336_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_72b17976e0570d63309aff5e376ed353.jpg

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства. Под руководством Владимира Путина сплоченный многонациональный народ России достойно отвечает глобальным вызовам и угрозам, отметил президент Абхазии.Бжания подчеркнул, что Путин принадлежит к числу самых влиятельных мировых лидеров современности, пользуется неизменной поддержкой своих граждан, с его именем связано укрепление авторитета России в качестве одной из мощнейших держав на международной арене.Президент Абхазии выразил уверенность, что отношения с Россией и впредь будут неуклонно укрепляться на благо абхазского и российского народов.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, аслан бжания, россия, абхазия