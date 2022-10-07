https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/geroy-vo-glave-vsego-kirill-vyshinskiy-rasskazal-kak-sdelat-syuzhet-interesnym-1041950304.html

Герой во главе всего: Кирилл Вышинский рассказал, как сделать сюжет интересным

Герой во главе всего: Кирилл Вышинский рассказал, как сделать сюжет интересным

Мастер-класс исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 7 октября. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-07T15:10+0300

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В рамках мастер-класса Вышинский рассказал, как сделать интересным любой новостной репортаж, используя сюжет с героем.Асмат Цвижба, Sputnik"Откройте замочную скважину"Вышинский напомнил, что новости сегодня – это жесткое конкурентное поле и для лидерства в нем необходимо быть более креативным, чем "соперник". По его словам, в первую очередь зрителям и читателям интересны другие люди, их жизнь, образ мыслей, поэтому любой сюжет, рассказ будет интересен, если в нем появится человек, герой и его уникальная история.По словам Вышинского, идеально чтобы герой был "масштаба ДиКаприо" - известность добавляет интереса к нему."Нам всем любопытно следить за известными людьми. Если нет (такого героя – ред.), то вы сами делаете из человека героя", - добавил он.В коротком сюжете сложно концентрироваться на нескольких фигурах, отметил глава медиагруппы. Он считает, что лучше "держать в фокусе одного"."Вы должны понимать, что если раньше количество информации удваивалось раз в пять лет, то сейчас такое впечатление, что раз в 15 минут. Поэтому важно, чтобы человек концентрировался", - сказал он.Основательный ромбВышинский показал участникам мастер-класса, как схематически выглядит сюжет с героем. Он назвал схему "основательный ромб".Во главе "ромба", по словам Вышинского, подводка, заголовок или лид – что-то, что будет объяснять, о чем будет говориться в материале.В содержание сюжета, по словам журналиста, должны входить факты, синхроны и экспертные оценки, если в них есть необходимость. Экспертные оценки – высказывания квалифицироавнных людей, которые дадут оценку произошедшему или происходящему. Экспертами могут быть – участники события, историки, политологи и профессионалы,в зависимости от темы материала, отметил Вышинский."Здесь должны быть, конечно, какие-то эмоции. Лушче всего информация воспринимается, когда она эмоционально окрашена. Как правило, эмоции может дать человек, который был свидетелем событий или их непосредственным участником, у него есть личные впечатления об этом", - сказал он.По мнению Вышинского, нельзя перегружать сюжет "наукообразностью", потому что, во-первых, эксперты не всегда говорят хорошо, а, во-вторых, они могут говорить "длинно" и "неэмоционально". Эксперт добавил, что в то же время все зависит от темы сюжета и иногда привлечение нескольких профессионалов необходимо.Закончить сюжет, по словам Вышинского, можно эмоциональной концовкой, которая должна быть связана с героем, и выводом – главной мыслью сюжета, которая может быть высказана как самим журналистом, так и самим героем.Мастер-класс Кирилла Вышинского состоялся в рамках образовательного проекта SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/molodye-zhurnalisty-iz-sng-stali-uchastnikami-proekta-sputnikpro-1041905875.html

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