Герой во главе всего: Кирилл Вышинский рассказал, как сделать сюжет интересным
© Sputnik / Леон Адлейба Кирилла Вышинского
© Sputnik / Леон Адлейба
Мастер-класс исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 7 октября.
В рамках мастер-класса Вышинский рассказал, как сделать интересным любой новостной репортаж, используя сюжет с героем.
Асмат Цвижба, Sputnik
"Откройте замочную скважину"
Вышинский напомнил, что новости сегодня – это жесткое конкурентное поле и для лидерства в нем необходимо быть более креативным, чем "соперник". По его словам, в первую очередь зрителям и читателям интересны другие люди, их жизнь, образ мыслей, поэтому любой сюжет, рассказ будет интересен, если в нем появится человек, герой и его уникальная история.
"Естественно, герой не может быть статичным, он не может сидеть и просто что-то рассказывать или размышлять, хотя это тоже действие. Человеку интересно следить за развитием событий, за действиями героев. Представьте себе, что вы каждый день раскрываете одну огромную замочную скважину вашим телезрителям – вы рассказываете новость, а теперь покажите героя, который в эту новость вовлечен", - объяснил он.
По словам Вышинского, идеально чтобы герой был "масштаба ДиКаприо" - известность добавляет интереса к нему.
"Нам всем любопытно следить за известными людьми. Если нет (такого героя – ред.), то вы сами делаете из человека героя", - добавил он.
4 октября, 18:40
В коротком сюжете сложно концентрироваться на нескольких фигурах, отметил глава медиагруппы. Он считает, что лучше "держать в фокусе одного".
"Вы должны понимать, что если раньше количество информации удваивалось раз в пять лет, то сейчас такое впечатление, что раз в 15 минут. Поэтому важно, чтобы человек концентрировался", - сказал он.
Основательный ромб
Вышинский показал участникам мастер-класса, как схематически выглядит сюжет с героем. Он назвал схему "основательный ромб".
Во главе "ромба", по словам Вышинского, подводка, заголовок или лид – что-то, что будет объяснять, о чем будет говориться в материале.
"Сюжет не может начинаться с героя, если он не широко известный человек, в таком случае с его имени или высказывания можно начинать сюжет. Если этот герой обычный человек, то вам необходимо сделать заход, ввести в тему – одно два предложения, которое будет объяснять, о чем ваш сюжет. Дальше у вас появляется герой и уже само содержание сюжета", - сказал он.
В содержание сюжета, по словам журналиста, должны входить факты, синхроны и экспертные оценки, если в них есть необходимость. Экспертные оценки – высказывания квалифицироавнных людей, которые дадут оценку произошедшему или происходящему. Экспертами могут быть – участники события, историки, политологи и профессионалы,в зависимости от темы материала, отметил Вышинский.
"Здесь должны быть, конечно, какие-то эмоции. Лушче всего информация воспринимается, когда она эмоционально окрашена. Как правило, эмоции может дать человек, который был свидетелем событий или их непосредственным участником, у него есть личные впечатления об этом", - сказал он.
По мнению Вышинского, нельзя перегружать сюжет "наукообразностью", потому что, во-первых, эксперты не всегда говорят хорошо, а, во-вторых, они могут говорить "длинно" и "неэмоционально". Эксперт добавил, что в то же время все зависит от темы сюжета и иногда привлечение нескольких профессионалов необходимо.
Закончить сюжет, по словам Вышинского, можно эмоциональной концовкой, которая должна быть связана с героем, и выводом – главной мыслью сюжета, которая может быть высказана как самим журналистом, так и самим героем.
"Вы работаете в конкурентном поле, про событие будут рассказывать все ваши конкуренты. Все напомнят, что происходило, кто-то найден квалифицированного или не очень эксперта, а вы может и не будете самыми первыми, но вы будете точно лучшими, потому что покажете человека, который вовлечен в это событие, за которым интересно следить. Это очень простая схема, но она делает сюжет интересным", - объяснил он.
Мастер-класс Кирилла Вышинского состоялся в рамках образовательного проекта SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.