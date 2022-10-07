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Главный четверг: Кур-ипа о благоустройстве Сухума
Главный четверг: Кур-ипа о благоустройстве Сухума
Начальник столичного муниципального предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал о ситуации с... 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T08:55+0300
2022-10-07T08:55+0300
2022-10-07T08:53+0300
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Главный четверг: Кур-ипа о благоустройстве Сухума
Главный четверг: Кур-ипа о благоустройстве Сухума
Саид Кур-ипа сообщил, что комбинат "Благоустройство" города Сухум ежемесячно вывозит от 20 до 25 тысяч кубометров мусора."Раньше было немного меньше. В день около 600 кубометров в среднем. И весь этот мусор мы должны вести в Гал и там утилизировать", - сказал Кур-ипа. Подробнее об этом, а также о состояние городских пляжей, об ответственных за их уборку, о состоянии парков столицы, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, сухум, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, сухум, аудио
Главный четверг: Кур-ипа о благоустройстве Сухума
Начальник столичного муниципального предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал о ситуации с вызовом бытовых отходов.
Саид Кур-ипа сообщил, что комбинат "Благоустройство" города Сухум ежемесячно вывозит от 20 до 25 тысяч кубометров мусора.
"Раньше было немного меньше. В день около 600 кубометров в среднем. И весь этот мусор мы должны вести в Гал и там утилизировать", - сказал Кур-ипа.
Подробнее об этом, а также о состояние городских пляжей, об ответственных за их уборку, о состоянии парков столицы, слушайте в аудиофайле
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