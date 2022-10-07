https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/glavnyy-chetverg-kur-ipa-o-blagoustroystve--sukhuma--1041934929.html

Главный четверг: Кур-ипа о благоустройстве Сухума

Главный четверг: Кур-ипа о благоустройстве Сухума

Начальник столичного муниципального предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал о ситуации с... 07.10.2022, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Кур-ипа о благоустройстве Сухума Главный четверг: Кур-ипа о благоустройстве Сухума

Саид Кур-ипа сообщил, что комбинат "Благоустройство" города Сухум ежемесячно вывозит от 20 до 25 тысяч кубометров мусора."Раньше было немного меньше. В день около 600 кубометров в среднем. И весь этот мусор мы должны вести в Гал и там утилизировать", - сказал Кур-ипа. Подробнее об этом, а также о состояние городских пляжей, об ответственных за их уборку, о состоянии парков столицы, слушайте в аудиофайле.

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