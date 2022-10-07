https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/kak-sdelat-syuzhet-interesnym-kirill-vyshinskiy-provel-master-klass-v-abkhazii-1041954458.html
Как сделать сюжет интересным: Кирилл Вышинский провел мастер-класс в Абхазии
Как сделать сюжет интересным: Кирилл Вышинский провел мастер-класс в Абхазии
Мастер-класс исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского состоялся в рамках образовательного проекта SputnikPro в пресс-центре... 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T17:15+0300
2022-10-07T17:15+0300
2022-10-07T17:15+0300
пресс-центр
видео из пресс-центра
мультимедиа
видео
абхазия
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В рамках мастер-класса Вышинский рассказал, как сделать интересным любой новостной репортаж, используя сюжет с героем.Вышинский напомнил, что новости сегодня – это жесткое конкурентное поле и для лидерства в нем необходимо быть более креативным, чем "соперник". По его словам, в первую очередь зрителям и читателям интересны другие люди, их жизнь, образ мыслей, поэтому любой сюжет, рассказ будет интересен, если в нем появится человек, герой и его уникальная история.Также эксперт рассказал, в каких случаях необходимо привлекать экспертов, какие именно герои наиболее интересны зрителями, чего в материалах лучше избегать.SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональныхсвязей с зарубежными коллегами.
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видео из пресс-центра, мультимедиа, видео, абхазия, видео
видео из пресс-центра, мультимедиа, видео, абхазия, видео
Как сделать сюжет интересным: Кирилл Вышинский провел мастер-класс в Абхазии
Мастер-класс исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского состоялся в рамках образовательного проекта SputnikPro в пресс-центре Sputnik Абхазия 7 октября.
В рамках мастер-класса Вышинский рассказал, как сделать интересным любой новостной репортаж, используя сюжет с героем.
Вышинский напомнил, что новости сегодня – это жесткое конкурентное поле и для лидерства в нем необходимо быть более креативным, чем "соперник". По его словам, в первую очередь зрителям и читателям интересны другие люди, их жизнь, образ мыслей, поэтому любой сюжет, рассказ будет интересен, если в нем появится человек, герой и его уникальная история.
Также эксперт рассказал, в каких случаях необходимо привлекать экспертов, какие именно герои наиболее интересны зрителями, чего в материалах лучше избегать.
SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональныхсвязей с зарубежными коллегами.