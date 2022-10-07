https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/kak-sdelat-syuzhet-interesnym-kirill-vyshinskiy-provel-master-klass-v-abkhazii-1041954458.html

Как сделать сюжет интересным: Кирилл Вышинский провел мастер-класс в Абхазии

Как сделать сюжет интересным: Кирилл Вышинский провел мастер-класс в Абхазии

Мастер-класс исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского состоялся в рамках образовательного проекта SputnikPro в пресс-центре... 07.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-07T17:15+0300

2022-10-07T17:15+0300

2022-10-07T17:15+0300

пресс-центр

видео из пресс-центра

мультимедиа

видео

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/07/1041955842_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2911c67ab609b58c5f6e2f6bcb4aa8e.png

В рамках мастер-класса Вышинский рассказал, как сделать интересным любой новостной репортаж, используя сюжет с героем.Вышинский напомнил, что новости сегодня – это жесткое конкурентное поле и для лидерства в нем необходимо быть более креативным, чем "соперник". По его словам, в первую очередь зрителям и читателям интересны другие люди, их жизнь, образ мыслей, поэтому любой сюжет, рассказ будет интересен, если в нем появится человек, герой и его уникальная история.Также эксперт рассказал, в каких случаях необходимо привлекать экспертов, какие именно герои наиболее интересны зрителями, чего в материалах лучше избегать.SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональныхсвязей с зарубежными коллегами.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео из пресс-центра, мультимедиа, видео, абхазия, видео