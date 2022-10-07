https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/khudozhnitsa-nefedova-ob-abkhazii-vdokhnovlyaet-kazhdyy-santimetr-zemli--1041912498.html
Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли
Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли
Художница Анастасия Нефедова и куратор фестиваля "Нартиада" Атана Агрба в эфире радио Sputnik Абхазия об атмосфере фестиваля. 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T14:35+0300
2022-10-07T14:35+0300
2022-10-07T14:50+0300
радио
подкасты
абхазия
фестиваль
сухум
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041912344_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_181fba8a6481eb50d2ab10492f6e3683.jpg
Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли
Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли
На различных площадках фестиваля "Нартиада", который проходит в Абхазии с 3 по 7 октября будут представлены работы российских и абхазских художников. 4 октября в рамках фестиваля открылась выставка Анастасии Нефедовой - художницы театра и кино, художницы по костюмам знаменитого "Электротеатра" в Москве, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой. Анастасия Нефедова вместе с куратором и продюсером фестиваля Атаной Агрба в эфире радио Sputnik рассказали об этом масштабном культурном событии. Как призналась Нефедова, она рада была находиться на абхазской земле."Это вызывает очень вдохновенное состояние. Мы были в Новоафонской пещере, и я вышла оттуда другим человеком. Меня, как художника поразило, что здесь вдохновляет каждый сантиметр земли. Выставка для меня означает следующий этап в моей творческой биографии, который, наверняка, чем-то отзовется и в моем творчестве", - рассказала художница. Слушайте беседу в аудиофайле.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041912344_55:0:1274:914_1920x0_80_0_0_129124b3600d8dbf91e0888fe4137f15.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, фестиваль, сухум, искусство, аудио
подкасты, абхазия, фестиваль, сухум, искусство, аудио
Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли
14:35 07.10.2022 (обновлено: 14:50 07.10.2022)
Художница Анастасия Нефедова и куратор фестиваля "Нартиада" Атана Агрба в эфире радио Sputnik Абхазия об атмосфере фестиваля.
На различных площадках фестиваля "Нартиада", который проходит в Абхазии с 3 по 7 октября будут представлены работы российских и абхазских художников. 4 октября в рамках фестиваля открылась выставка Анастасии Нефедовой - художницы театра и кино, художницы по костюмам знаменитого "Электротеатра" в Москве, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой.
Анастасия Нефедова вместе с куратором и продюсером фестиваля Атаной Агрба в эфире радио Sputnik рассказали об этом масштабном культурном событии.
Как призналась Нефедова, она рада была находиться на абхазской земле.
"Это вызывает очень вдохновенное состояние. Мы были в Новоафонской пещере, и я вышла оттуда другим человеком. Меня, как художника поразило, что здесь вдохновляет каждый сантиметр земли. Выставка для меня означает следующий этап в моей творческой биографии, который, наверняка, чем-то отзовется и в моем творчестве", - рассказала художница.
Слушайте беседу в аудиофайле
.