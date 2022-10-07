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Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли

Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли

Художница Анастасия Нефедова и куратор фестиваля "Нартиада" Атана Агрба в эфире радио Sputnik Абхазия об атмосфере фестиваля. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

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Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли

На различных площадках фестиваля "Нартиада", который проходит в Абхазии с 3 по 7 октября будут представлены работы российских и абхазских художников. 4 октября в рамках фестиваля открылась выставка Анастасии Нефедовой - художницы театра и кино, художницы по костюмам знаменитого "Электротеатра" в Москве, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой. Анастасия Нефедова вместе с куратором и продюсером фестиваля Атаной Агрба в эфире радио Sputnik рассказали об этом масштабном культурном событии. Как призналась Нефедова, она рада была находиться на абхазской земле."Это вызывает очень вдохновенное состояние. Мы были в Новоафонской пещере, и я вышла оттуда другим человеком. Меня, как художника поразило, что здесь вдохновляет каждый сантиметр земли. Выставка для меня означает следующий этап в моей творческой биографии, который, наверняка, чем-то отзовется и в моем творчестве", - рассказала художница. Слушайте беседу в аудиофайле.

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