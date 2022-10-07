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Масштабно и ярко: празднование 30-летия со Дня освобождения Гагрского района
Масштабно и ярко: празднование 30-летия со Дня освобождения Гагрского района
Памятные и праздничные мероприятия, посвященные тридцатилетию со дня освобождения от войск госсовета Грузии, прошли в Гагре 6 октября. 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T13:57+0300
2022-10-07T13:57+0300
2022-10-07T13:57+0300
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Войска госсовета Грузии высадили десант в Гагрском районе 15 августа 1992 года. Военная операция началась 2 октября и завершилась победой абхазского народного ополчения и добровольческих отрядов 6 октября.Тридцатилетие со дня освобождения Гагрского района отметили памятными мероприятиями, театрализованной постановкой и праздничным концертом на городском стадионе.Завершился вечер шестиминутным салютом, который запустили с моста на объездной дороге Гагры.
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видео, мультимедиа, гагрский район, овна, абхазия, видео
видео, мультимедиа, гагрский район, овна, абхазия, видео
Масштабно и ярко: празднование 30-летия со Дня освобождения Гагрского района
Памятные и праздничные мероприятия, посвященные тридцатилетию со дня освобождения от войск госсовета Грузии, прошли в Гагре 6 октября.
Войска госсовета Грузии высадили десант в Гагрском районе 15 августа 1992 года. Военная операция началась 2 октября и завершилась победой абхазского народного ополчения и добровольческих отрядов 6 октября.
Тридцатилетие со дня освобождения Гагрского района отметили памятными мероприятиями, театрализованной постановкой и праздничным концертом на городском стадионе.
Завершился вечер шестиминутным салютом, который запустили с моста на объездной дороге Гагры.