https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/nazvano-kolichestvo-sluchaev-nezakonnogo-peresecheniya-granitsy-abkhazii-i-gruzii-1041957152.html

Названо количество случаев незаконного пересечения границы Абхазии и Грузии

Названо количество случаев незаконного пересечения границы Абхазии и Грузии

Государственная граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 километров, на протяжении 65 километров граница проходит по реке Ингур. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

государственная граница

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Совместными действиями подразделений абхазских и российских пограничных структур на госгранице Абхазии и Грузии было выявлено и пресечено 978 попыток, связанных с нарушением перехода границы, рассказал в интервью радио Sputnik начальник пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов.По словам Латипова, нарушителями режима перехода госграницы в основном становятся граждане, у которых есть трудности с наличием действительных документов.. "Есть жители, которые не являются ни гражданами Республики Абхазия, ни гражданами Грузии, имеют документы советского образца, которые уже не имеют никакой силы", - рассказал Латипов. Он призвал жителей приграничного региона, у которых нет документов, но при этом есть необходимость выехать за пределы республики, обращаться в органы власти Абхазии, в местные администрации, Службу государственной безопасности.Начальник погранотряда СГБ также объяснил, что пропуск граждан осуществляется на основании наличия действительных документов - паспорт Абхазии заграничного образца, вид на жительство в Абхазии, международные дипломатические документы, действительные документы граждан иностранных государств – этот порядок определяется визовым режимом въезда в Абхазию. "Для несовершеннолетних нужно наличие свидетельства о рождении и предлагающиеся к этим документам для граждан Абхазии – это наличие пропуска, выдаваемого СГБ, а для иностранных граждан, в том числе граждан Грузии – это наличие визы, выдаваемой Консульским отделом МИД Абхазии", - рассказал Латипов.

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