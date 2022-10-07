https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/nazvano-kolichestvo-sluchaev-nezakonnogo-peresecheniya-granitsy-abkhazii-i-gruzii-1041957152.html
Названо количество случаев незаконного пересечения границы Абхазии и Грузии
Названо количество случаев незаконного пересечения границы Абхазии и Грузии
Государственная граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 километров, на протяжении 65 километров граница проходит по реке Ингур. 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T20:10+0300
2022-10-07T20:10+0300
2022-10-07T20:10+0300
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Совместными действиями подразделений абхазских и российских пограничных структур на госгранице Абхазии и Грузии было выявлено и пресечено 978 попыток, связанных с нарушением перехода границы, рассказал в интервью радио Sputnik начальник пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов.По словам Латипова, нарушителями режима перехода госграницы в основном становятся граждане, у которых есть трудности с наличием действительных документов.. "Есть жители, которые не являются ни гражданами Республики Абхазия, ни гражданами Грузии, имеют документы советского образца, которые уже не имеют никакой силы", - рассказал Латипов. Он призвал жителей приграничного региона, у которых нет документов, но при этом есть необходимость выехать за пределы республики, обращаться в органы власти Абхазии, в местные администрации, Службу государственной безопасности.Начальник погранотряда СГБ также объяснил, что пропуск граждан осуществляется на основании наличия действительных документов - паспорт Абхазии заграничного образца, вид на жительство в Абхазии, международные дипломатические документы, действительные документы граждан иностранных государств – этот порядок определяется визовым режимом въезда в Абхазию. "Для несовершеннолетних нужно наличие свидетельства о рождении и предлагающиеся к этим документам для граждан Абхазии – это наличие пропуска, выдаваемого СГБ, а для иностранных граждан, в том числе граждан Грузии – это наличие визы, выдаваемой Консульским отделом МИД Абхазии", - рассказал Латипов.
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абхазия, государственная граница, грузия
абхазия, государственная граница, грузия
Названо количество случаев незаконного пересечения границы Абхазии и Грузии
Государственная граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 километров, на протяжении 65 километров граница проходит по реке Ингур.
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Совместными действиями подразделений абхазских и российских пограничных структур на госгранице Абхазии и Грузии было выявлено и пресечено 978 попыток, связанных с нарушением перехода границы, рассказал в интервью радио Sputnik начальник пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов.
"На основе дачи правовой оценки представленных материалов, было возбуждено десять уголовных дел по статье 324 Уголовного кодекса Республики Абхазия. На данный момент осуждено шесть лиц, наложено и изъято штрафов в административном порядке на более чем 1,5 миллиона рублей", - рассказал Латипов.
По словам Латипова, нарушителями режима перехода госграницы в основном становятся граждане, у которых есть трудности с наличием действительных документов..
"Есть жители, которые не являются ни гражданами Республики Абхазия, ни гражданами Грузии, имеют документы советского образца, которые уже не имеют никакой силы", - рассказал Латипов.
Он призвал жителей приграничного региона, у которых нет документов, но при этом есть необходимость выехать за пределы республики, обращаться в органы власти Абхазии, в местные администрации, Службу государственной безопасности.
Начальник погранотряда СГБ также объяснил, что пропуск граждан осуществляется на основании наличия действительных документов - паспорт Абхазии заграничного образца, вид на жительство в Абхазии, международные дипломатические документы, действительные документы граждан иностранных государств – этот порядок определяется визовым режимом въезда в Абхазию.
"Для несовершеннолетних нужно наличие свидетельства о рождении и предлагающиеся к этим документам для граждан Абхазии – это наличие пропуска, выдаваемого СГБ, а для иностранных граждан, в том числе граждан Грузии – это наличие визы, выдаваемой Консульским отделом МИД Абхазии", - рассказал Латипов.