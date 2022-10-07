https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1041940806.html

Продлен режим ограничения полетов на юг России

Продлен режим ограничения полетов на юг России

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов было введено после 24 февраля и не раз продлевалось. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

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аэропорты

россия

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СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 16 октября, сообщает Росавиация.Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.Российские авиакомпании выстраивают маршруты, используя в качестве транспортных узлов аэропорты Сочи, Москвы, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя.Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.

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аэропорты, россия