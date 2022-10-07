Продлен режим ограничения полетов на юг России
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Ограничение полетов в 11 российских аэропортов было введено после 24 февраля и не раз продлевалось.
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 16 октября, сообщает Росавиация.
"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", –говорится в сообщении.
Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.
Российские авиакомпании выстраивают маршруты, используя в качестве транспортных узлов аэропорты Сочи, Москвы, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя.
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.