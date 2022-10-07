Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1041940806.html
Продлен режим ограничения полетов на юг России
Продлен режим ограничения полетов на юг России
Ограничение полетов в 11 российских аэропортов было введено после 24 февраля и не раз продлевалось. 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T09:30+0300
2022-10-07T09:30+0300
аэропорты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038894497_0:178:1712:1141_1920x0_80_0_0_7dc260f2a2d64fba8dd53a40da3e9da2.jpg
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 16 октября, сообщает Росавиация.Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.Российские авиакомпании выстраивают маршруты, используя в качестве транспортных узлов аэропорты Сочи, Москвы, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя.Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038894497_160:0:1681:1141_1920x0_80_0_0_e77d9863830d551f0bf9b33b00fe6f58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аэропорты, россия
аэропорты, россия

Продлен режим ограничения полетов на юг России

09:30 07.10.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолёты в аэропорту Новосибирска
Самолёты в аэропорту Новосибирска - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Ограничение полетов в 11 российских аэропортов было введено после 24 февраля и не раз продлевалось.
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 16 октября, сообщает Росавиация.
"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", –говорится в сообщении.
Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.
Российские авиакомпании выстраивают маршруты, используя в качестве транспортных узлов аэропорты Сочи, Москвы, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя.
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0