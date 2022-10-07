https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/putin-sobytiya-na-ukraine-konflikty-v-drugikh-stranakh-sng-trebuyut-vyrabotki-mer-1041955187.html
Путин: события на Украине, конфликты в других странах СНГ требуют выработки мер
Путин: события на Украине, конфликты в других странах СНГ требуют выработки мер
В пятницу, 7 октября, в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит стран СНГ. 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T16:00+0300
2022-10-07T16:00+0300
2022-10-07T16:16+0300
владимир путин
политика
снг
украина
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. На Украине происходят трагические события, конфликты есть и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению, заявил президент РФ Владимир Путин.При этом Путин заявил, что отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.
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владимир путин, политика, снг, украина
владимир путин, политика, снг, украина
Путин: события на Украине, конфликты в других странах СНГ требуют выработки мер
16:00 07.10.2022 (обновлено: 16:16 07.10.2022)
В пятницу, 7 октября, в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит стран СНГ.
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. На Украине происходят трагические события, конфликты есть и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.
При этом Путин заявил, что отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства.
Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.