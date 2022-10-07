https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/putin-sobytiya-na-ukraine-konflikty-v-drugikh-stranakh-sng-trebuyut-vyrabotki-mer-1041955187.html

Путин: события на Украине, конфликты в других странах СНГ требуют выработки мер

Путин: события на Украине, конфликты в других странах СНГ требуют выработки мер

В пятницу, 7 октября, в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит стран СНГ. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-07T16:00+0300

2022-10-07T16:00+0300

2022-10-07T16:16+0300

владимир путин

политика

снг

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/07/1041955029_0:0:3117:1754_1920x0_80_0_0_e20724ac7f78f4e5db30cf18e1bb420b.jpg

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. На Украине происходят трагические события, конфликты есть и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению, заявил президент РФ Владимир Путин.При этом Путин заявил, что отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, политика, снг, украина