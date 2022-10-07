https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/rossiyskie-voennosluzhaschie-vosstanovili-uslovno-povrezhdennuyu-tekhniku-na-ucheniyakh-v-abkhazii---1041941992.html
Российские военнослужащие восстановили условно поврежденную технику на учениях в Абхазии
Российские военнослужащие восстановили условно поврежденную технику на учениях в Абхазии
При выполнении задач было задействовано около 50 единиц специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили "Тигр", Урал и КамАЗ. 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T10:40+0300
2022-10-07T10:40+0300
2022-10-07T10:51+0300
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абхазия
учения
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на учениях в Абхазии в полевых условиях восстановили условно поврежденную в боях технику, сообщает пресс-служба ЮВО. Мобильные мастерские могу произвести более 20 видов работ по техобслуживанию и текущему ремонту армейского вооружения и техники в автономных полевых условиях.Военнослужащие произвели замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники в случае ее подрыва на минно-взрывных устройствах, выполнили монтаж и вулканизацию колесных шин бронированной техники, обслужили аккумуляторные батарей.Также подразделения ЮВО эвакуировали неисправную технику с поля боя, преодолев препятствия из грязи, песка и воды.
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юво, абхазия, учения
Российские военнослужащие восстановили условно поврежденную технику на учениях в Абхазии
10:40 07.10.2022 (обновлено: 10:51 07.10.2022)
При выполнении задач было задействовано около 50 единиц специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили "Тигр", Урал и КамАЗ.
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на учениях в Абхазии в полевых условиях восстановили условно поврежденную в боях технику, сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие развернули и применяли в полевых условиях специальную ремонтную технику - современные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ и мобильные мастерские технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники МТО-АТ и МТО-БТ.
Мобильные мастерские могу произвести более 20 видов работ по техобслуживанию и текущему ремонту армейского вооружения и техники в автономных полевых условиях.
Военнослужащие произвели замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники в случае ее подрыва на минно-взрывных устройствах, выполнили монтаж и вулканизацию колесных шин бронированной техники, обслужили аккумуляторные батарей.
Также подразделения ЮВО эвакуировали неисправную технику с поля боя, преодолев препятствия из грязи, песка и воды.