https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/rossiyskie-voennosluzhaschie-vosstanovili-uslovno-povrezhdennuyu-tekhniku-na-ucheniyakh-v-abkhazii---1041941992.html

Российские военнослужащие восстановили условно поврежденную технику на учениях в Абхазии

Российские военнослужащие восстановили условно поврежденную технику на учениях в Абхазии

При выполнении задач было задействовано около 50 единиц специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили "Тигр", Урал и КамАЗ. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на учениях в Абхазии в полевых условиях восстановили условно поврежденную в боях технику, сообщает пресс-служба ЮВО. Мобильные мастерские могу произвести более 20 видов работ по техобслуживанию и текущему ремонту армейского вооружения и техники в автономных полевых условиях.Военнослужащие произвели замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники в случае ее подрыва на минно-взрывных устройствах, выполнили монтаж и вулканизацию колесных шин бронированной техники, обслужили аккумуляторные батарей.Также подразделения ЮВО эвакуировали неисправную технику с поля боя, преодолев препятствия из грязи, песка и воды.

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