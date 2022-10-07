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Сила в правде: акция в поддержку Владимира Путина прошла в Сухуме
Сила в правде: акция в поддержку Владимира Путина прошла в Сухуме
Инициатором первой акции из цикла общественной кампании в поддержку России "Сила в правде" является общественная организация "Апеипш". 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T13:30+0300
2022-10-07T13:30+0300
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция молодежи Абхазии в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась в Сухуме в пятницу, 7 октября. Мероприятие провели в день рождения российского президента Владимира Путина.Руководитель молодежной организации "Апеипш" Саид Куланба отметил, что акция является первым мероприятием в цикле общественной кампании под названием "Сила в правде".Представитель Общественной палаты Абхазии Абесалом Кварчия заявил, что Владимир Путин сыграл важнейшую роль в признании независимости и поддержке Абхазии, с его приходом к власти, по словам Кварчия, судьба республики, государства и народа изменилась. Заместитель председателя Госкомспорта Абхазии Мадина Воуба, выступая перед собравшимися рассказала о взаимодействии Абхазии и России в области молодежной политики. Сотрудница Представительства Россотрудничества в Абхазии Руслана Гергедава в свою очередь отметила, что Владимир Путин призывает государства и общества стать центрами свободных людей объединенных такими общими ценностями как правда, доверие друг к другу, честность и справедливость. Все выступившие на акции высказывали солидарность с политикой России и ее президента Владимира Путина.
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россия, владимир путин, абхазия
Сила в правде: акция в поддержку Владимира Путина прошла в Сухуме
13:30 07.10.2022 (обновлено: 13:40 07.10.2022)
Инициатором первой акции из цикла общественной кампании в поддержку России "Сила в правде" является общественная организация "Апеипш".
СУХУМ, 7 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция молодежи Абхазии в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась в Сухуме в пятницу, 7 октября.
Мероприятие провели в день рождения российского президента Владимира Путина.
Руководитель молодежной организации "Апеипш" Саид Куланба отметил, что акция является первым мероприятием в цикле общественной кампании под названием "Сила в правде".
Представитель Общественной палаты Абхазии Абесалом Кварчия заявил, что Владимир Путин сыграл важнейшую роль в признании независимости и поддержке Абхазии, с его приходом к власти, по словам Кварчия, судьба республики, государства и народа изменилась.
Заместитель председателя Госкомспорта Абхазии Мадина Воуба, выступая перед собравшимися рассказала о взаимодействии Абхазии и России в области молодежной политики.
"Республику Абхазии и Российскую Федерацию связывают узы дружбы, уважения и доверия. Госкомспорта сотрудничает в области молодежной политики с общероссийскими организациями, профильными ведомствами России. Абхазская молодежь активно участвует в форумах проводимых на территории России, которые призваны объединить молодежь обеих стран", - заметила Воуба.
Сотрудница Представительства Россотрудничества в Абхазии Руслана Гергедава в свою очередь отметила, что Владимир Путин призывает государства и общества стать центрами свободных людей объединенных такими общими ценностями как правда, доверие друг к другу, честность и справедливость.
Все выступившие на акции высказывали солидарность с политикой России и ее президента Владимира Путина.