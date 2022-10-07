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Сила в правде: акция в поддержку Владимира Путина прошла в Сухуме

Сила в правде: акция в поддержку Владимира Путина прошла в Сухуме

Инициатором первой акции из цикла общественной кампании в поддержку России "Сила в правде" является общественная организация "Апеипш". 07.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция молодежи Абхазии в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась в Сухуме в пятницу, 7 октября. Мероприятие провели в день рождения российского президента Владимира Путина.Руководитель молодежной организации "Апеипш" Саид Куланба отметил, что акция является первым мероприятием в цикле общественной кампании под названием "Сила в правде".Представитель Общественной палаты Абхазии Абесалом Кварчия заявил, что Владимир Путин сыграл важнейшую роль в признании независимости и поддержке Абхазии, с его приходом к власти, по словам Кварчия, судьба республики, государства и народа изменилась. Заместитель председателя Госкомспорта Абхазии Мадина Воуба, выступая перед собравшимися рассказала о взаимодействии Абхазии и России в области молодежной политики. Сотрудница Представительства Россотрудничества в Абхазии Руслана Гергедава в свою очередь отметила, что Владимир Путин призывает государства и общества стать центрами свободных людей объединенных такими общими ценностями как правда, доверие друг к другу, честность и справедливость. Все выступившие на акции высказывали солидарность с политикой России и ее президента Владимира Путина.

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