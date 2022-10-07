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Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+
Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+
В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни... 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T10:05+0300
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Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
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инфографика, мультимедиа, опек, россия, экономика, инфографика
инфографика, мультимедиа, опек, россия, экономика, инфографика
Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+
10:05 07.10.2022 (обновлено: 10:31 07.10.2022)
В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства.
Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.