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Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни... 07.10.2022, Sputnik Абхазия

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Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

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