https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/takie-obstoyatelstva-shamenkova-i-karpina-o-sokhranenii-istoricheskikh-obektov--1041713721.html
Такие обстоятельства: Шаменкова и Карпина о сохранении исторических объектов
Такие обстоятельства: Шаменкова и Карпина о сохранении исторических объектов
Главный архитектор города Сухум Светлана Шаменкова и предприниматель Дарья Карпина в эфире радио Sputnik Абхазия поделились своим мнением о том, что необходимо... 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T16:24+0300
2022-10-07T16:24+0300
2022-10-07T16:24+0300
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Такие обстоятельства: Шаменкова и Карпина о сохранении исторических объектов
Такие обстоятельства: Шаменкова и Карпина о сохранении исторических объектов
31 августа на заседании Кабмина Абхазии обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о приватизации республиканской собственности – речь шла о памятниках историко-культурного наследия.Действующее законодательство запрещает приватизацию объектов историко-культурного наследия, которых в республике насчитывается около двух тысяч.Главный архитектор города Сухум Светлана Шаменкова и предприниматель Дарья Карпина в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о том, как на местном уровне осуществляется контроль за использованием памятников историко-культурного наследия, и что необходимо предпринять, что бы сохранить эти объекты. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, кабинет министров абхазии, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, кабинет министров абхазии, абхазия, аудио
Такие обстоятельства: Шаменкова и Карпина о сохранении исторических объектов
Главный архитектор города Сухум Светлана Шаменкова и предприниматель Дарья Карпина в эфире радио Sputnik Абхазия поделились своим мнением о том, что необходимо поменять в законодательстве о приватизации республиканской собственности.
31 августа на заседании Кабмина Абхазии обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о приватизации республиканской собственности – речь шла о памятниках историко-культурного наследия.
Действующее законодательство запрещает приватизацию объектов историко-культурного наследия, которых в республике насчитывается около двух тысяч.
Главный архитектор города Сухум Светлана Шаменкова и предприниматель Дарья Карпина в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о том, как на местном уровне осуществляется контроль за использованием памятников историко-культурного наследия, и что необходимо предпринять, что бы сохранить эти объекты.
Подробности слушайте в аудиофайле.