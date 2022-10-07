https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/takie-obstoyatelstva-shamenkova-i-karpina-o-sokhranenii-istoricheskikh-obektov--1041713721.html

Такие обстоятельства: Шаменкова и Карпина о сохранении исторических объектов

Такие обстоятельства: Шаменкова и Карпина о сохранении исторических объектов

Главный архитектор города Сухум Светлана Шаменкова и предприниматель Дарья Карпина в эфире радио Sputnik Абхазия поделились своим мнением о том, что необходимо... 07.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-07T16:24+0300

2022-10-07T16:24+0300

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Такие обстоятельства: Шаменкова и Карпина о сохранении исторических объектов Такие обстоятельства: Шаменкова и Карпина о сохранении исторических объектов

31 августа на заседании Кабмина Абхазии обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о приватизации республиканской собственности – речь шла о памятниках историко-культурного наследия.Действующее законодательство запрещает приватизацию объектов историко-культурного наследия, которых в республике насчитывается около двух тысяч.Главный архитектор города Сухум Светлана Шаменкова и предприниматель Дарья Карпина в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о том, как на местном уровне осуществляется контроль за использованием памятников историко-культурного наследия, и что необходимо предпринять, что бы сохранить эти объекты. Подробности слушайте в аудиофайле.

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