Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/aslan-bzhaniya-pozdravil-zamglavy-sovbeza-rossii-s-dnem-rozhdeniya-1041968175.html
Аслан Бжания поздравил замглавы Совбеза России с днем рождения
Аслан Бжания поздравил замглавы Совбеза России с днем рождения
В послании отмечается важная роль, которую Нургалиев играет в абхазо-российском сотрудничестве в сфере безопасности. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T18:30+0300
2022-10-08T18:30+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039616282_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e166b2b55b70d487bf872da65cda7843.jpg
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, сообщает пресс-служба главы государства. "Особо хотел бы отметить, уважаемый Рашид Гумарович, Вашу значимую роль в решении актуальных вопросов абхазо-российской межгосударственной повестки, в частности в вопросах сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в поздравлении.Глава государства отметил ответственность и профессионализм Нургалиева и пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039616282_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_40ba4e274e88dc064db07f194205b569.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания

Аслан Бжания поздравил замглавы Совбеза России с днем рождения

18:30 08.10.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Обращение Президента Республики Абхазия к парламенту
Обращение Президента Республики Абхазия к парламенту - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
НовостиTelegram
В послании отмечается важная роль, которую Нургалиев играет в абхазо-российском сотрудничестве в сфере безопасности.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, сообщает пресс-служба главы государства.
"Особо хотел бы отметить, уважаемый Рашид Гумарович, Вашу значимую роль в решении актуальных вопросов абхазо-российской межгосударственной повестки, в частности в вопросах сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил ответственность и профессионализм Нургалиева и пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0