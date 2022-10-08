https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/aslan-bzhaniya-pozdravil-zamglavy-sovbeza-rossii-s-dnem-rozhdeniya-1041968175.html
Аслан Бжания поздравил замглавы Совбеза России с днем рождения
Аслан Бжания поздравил замглавы Совбеза России с днем рождения
В послании отмечается важная роль, которую Нургалиев играет в абхазо-российском сотрудничестве в сфере безопасности. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T18:30+0300
2022-10-08T18:30+0300
2022-10-08T18:30+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039616282_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e166b2b55b70d487bf872da65cda7843.jpg
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, сообщает пресс-служба главы государства. "Особо хотел бы отметить, уважаемый Рашид Гумарович, Вашу значимую роль в решении актуальных вопросов абхазо-российской межгосударственной повестки, в частности в вопросах сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в поздравлении.Глава государства отметил ответственность и профессионализм Нургалиева и пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039616282_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_40ba4e274e88dc064db07f194205b569.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил замглавы Совбеза России с днем рождения
В послании отмечается важная роль, которую Нургалиев играет в абхазо-российском сотрудничестве в сфере безопасности.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, сообщает пресс-служба главы государства.
"Особо хотел бы отметить, уважаемый Рашид Гумарович, Вашу значимую роль в решении актуальных вопросов абхазо-российской межгосударственной повестки, в частности в вопросах сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил ответственность и профессионализм Нургалиева и пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.