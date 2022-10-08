https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/aslan-bzhaniya-pozdravil-zamglavy-sovbeza-rossii-s-dnem-rozhdeniya-1041968175.html

Аслан Бжания поздравил замглавы Совбеза России с днем рождения

Аслан Бжания поздравил замглавы Совбеза России с днем рождения

В послании отмечается важная роль, которую Нургалиев играет в абхазо-российском сотрудничестве в сфере безопасности. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T18:30+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, сообщает пресс-служба главы государства. "Особо хотел бы отметить, уважаемый Рашид Гумарович, Вашу значимую роль в решении актуальных вопросов абхазо-российской межгосударственной повестки, в частности в вопросах сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в поздравлении.Глава государства отметил ответственность и профессионализм Нургалиева и пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.

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