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Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на высоковольтных линиях
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на высоковольтных линиях
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. На высоковольтных линиях "Шешелети-1" и "Шешелети-2" произошло аварийное отключение, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T21:18+0300
2022-10-08T21:18+0300
2022-10-08T21:18+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. На высоковольтных линиях "Шешелети-1" и "Шешелети-2" произошло аварийное отключение, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Причины аварии выясняются.
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абхазия, новости
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на высоковольтных линиях
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. На высоковольтных линиях "Шешелети-1" и "Шешелети-2" произошло аварийное отключение, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Причины аварии выясняются.