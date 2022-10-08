https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/ekspert-o-novom-pakete-antirossiyskikh-sanktsiy-proizoydet-rost-tsen-na-neft-1041939867.html
Эксперт о новом пакете антироссийских санкций: произойдет рост цен на нефть
Эксперт о новом пакете антироссийских санкций: произойдет рост цен на нефть
В беседе с радио Sputnik ведущий эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский прокомментировал ситуацию с введением потолка цен на нефть. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T13:50+0300
2022-10-08T13:50+0300
2022-10-08T13:50+0300
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эксперт о новом пакете антироссийских санкций
эксперт о новом пакете антироссийских санкций
Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в среду сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. В пакет санкций, согласно обнародованному ранее предложению Еврокомиссии, войдет законодательная база для установления потолка цен на российскую нефть. Он добавил, что действия Запада по санкционному давлению на Россию готовят очень сильную конкуренцию со стороны стран БРИКС, которые не поддержали санкции. Соответственно, эти страны будут крепнуть: их экономики будут расти очень динамично, в отличие от экономики Европы, которая очень сильно страдает от энергетического кризиса, и будет страдать еще больше.
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подкасты, цены, россия, нефть, санкции, аудио
подкасты, цены, россия, нефть, санкции, аудио
Эксперт о новом пакете антироссийских санкций: произойдет рост цен на нефть
В беседе с радио Sputnik ведущий эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский прокомментировал ситуацию с введением потолка цен на нефть.
Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в среду сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. В пакет санкций, согласно обнародованному ранее предложению Еврокомиссии, войдет законодательная база для установления потолка цен на российскую нефть.
"Сейчас принимается пока рамочный документ, пороговые значения будут определяться, исходя из конъюнктуры. Сама по себе эта история проинфляционна в отношении цен на нефть, поскольку трейдеры прекрасно понимают, что в этой ситуации есть риск того, что нефти одного из наиболее крупных производителей в мире может просто не оказаться на рынке, вследствие чего может произойти огромный рост биржевых цен на нефть, вплоть до 250-300 долларов за баррель. И это сейчас будет основная тема для спекуляций", – сказал Рожанковский.
Он добавил, что действия Запада по санкционному давлению на Россию готовят очень сильную конкуренцию со стороны стран БРИКС, которые не поддержали санкции. Соответственно, эти страны будут крепнуть: их экономики будут расти очень динамично, в отличие от экономики Европы, которая очень сильно страдает от энергетического кризиса, и будет страдать еще больше.