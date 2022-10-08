Эксперт о новом пакете антироссийских санкций: произойдет рост цен на нефть

"Сейчас принимается пока рамочный документ, пороговые значения будут определяться, исходя из конъюнктуры. Сама по себе эта история проинфляционна в отношении цен на нефть, поскольку трейдеры прекрасно понимают, что в этой ситуации есть риск того, что нефти одного из наиболее крупных производителей в мире может просто не оказаться на рынке, вследствие чего может произойти огромный рост биржевых цен на нефть, вплоть до 250-300 долларов за баррель. И это сейчас будет основная тема для спекуляций", – сказал Рожанковский.