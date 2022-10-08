https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/takie-obstoyatelstva-ob-itogakh-festivalya-nartiada-1041964394.html
Такие обстоятельства: об итогах фестиваля "Нартиада"
Такие обстоятельства: об итогах фестиваля "Нартиада"
В Абхазии завершился фестиваль "Нартиада", в рамках которого с 3 по 7 октября на различных площадках выставлялись работы российских и абхазских художников. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T19:00+0300
2022-10-08T19:00+0300
2022-10-08T19:00+0300
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Такие обстоятельства: об итогах фестиваля «Нартиада»
Такие обстоятельства: об итогах фестиваля «Нартиада»
В Абхазии завершился фестиваль "Нартиада", в рамках которого с 3 по 7 октября на различных площадках выставлялись работы российских и абхазских художников.О том, насколько удался фестиваль, каковы его главные находки, и как гостям открылась Абхазия и ее творческий потенциал, в эфире радио Sputnik рассказали, Ирина Бычкова – владелица АРТ агентства "Полёт", София Бычкова, совладелица агентства, а также художник, графический дизайнер Алексей Риттенберг.Полную версию беседу слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, подкасты, художники, аудио
такие обстоятельства, подкасты, художники, аудио
В Абхазии завершился фестиваль "Нартиада", в рамках которого с 3 по 7 октября на различных площадках выставлялись работы российских и абхазских художников.
О том, насколько удался фестиваль, каковы его главные находки, и как гостям открылась Абхазия и ее творческий потенциал, в эфире радио Sputnik рассказали, Ирина Бычкова – владелица АРТ агентства "Полёт", София Бычкова, совладелица агентства, а также художник, графический дизайнер Алексей Риттенберг.
Полную версию беседу слушайте в аудиофайле.