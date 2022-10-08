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Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"
Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"
Как перестать жить для других и начать заботиться о себе? 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T16:55+0300
2022-10-08T16:55+0300
2022-10-08T16:55+0300
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Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"
Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"
Героине Еве было всего 11 лет, когда родители переложили на нее заботу о брате и сестре. Девочка водила детей в кружки, делала с ними домашние задания, купала и кормила. На себя и свое детство у нее времени не было. Брат с сестрой повзрослели, но Ева до сих пор чувствует за них ответственность.Историю героини Евы разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"
Как перестать жить для других и начать заботиться о себе?
Героине Еве было всего 11 лет, когда родители переложили на нее заботу о брате и сестре. Девочка водила детей в кружки, делала с ними домашние задания, купала и кормила. На себя и свое детство у нее времени не было. Брат с сестрой повзрослели, но Ева до сих пор чувствует за них ответственность.
Историю героини Евы разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов
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