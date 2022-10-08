https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/ya-vospityvala-brata-i-sestru-vmesto-roditeley-strakhidetskie-travmy-1041940159.html

Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"

Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"

Как перестать жить для других и начать заботиться о себе? 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T16:55+0300

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Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы" Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"

Героине Еве было всего 11 лет, когда родители переложили на нее заботу о брате и сестре. Девочка водила детей в кружки, делала с ними домашние задания, купала и кормила. На себя и свое детство у нее времени не было. Брат с сестрой повзрослели, но Ева до сих пор чувствует за них ответственность.Историю героини Евы разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Слушайте подкасты РИА Новости.

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