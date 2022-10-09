https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/asafov-o-evropeyskom-politicheskom-soobschestve-imitatsiya-es-1041974443.html

Асафов о Европейском политическом сообществе: имитация ЕС

Асафов о Европейском политическом сообществе: имитация ЕС

В четверг, 6 октября, в Праге состоялся первый саммит Европейского политического сообщества, в котором приняли участие главы государств и правительств более 40... 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T17:43+0300

2022-10-09T17:43+0300

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Европейское политическое сообщество - это страны ЕС и несколько стран, которые связаны с союзом. В их число входят, том числе, Украина, Турция, Грузия, Армения и Азербайджан. По мнению политолога Александра Асафова, это некая "утешительная площадка" для стран, которые не входят в Европейский союз.Так как ЕС не включает в свой состав новых членов, по словам эксперта, он пытается усилиться по-другому - в ход идут новые площадки и новые военные союзы. В рамках дискуссий на повестке дня стоят вопросы экономического кризиса, украинский кризис, иммиграционный кризис.По мнению Асафова, включение в дискуссию стран, не входящих в ЕС - это уловка, чтобы затормозить присоединение к союзу стран, которым было обещано членство.

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