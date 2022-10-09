https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/blestyaschiy-final-konkurs-vokalistov-alisy-gitsba-zavershilsya-gala-kontsertom-1041988973.html

Блестящий финал: конкурс вокалистов Алисы Гицба завершился гала-концертом

Блестящий финал: конкурс вокалистов Алисы Гицба завершился гала-концертом

Конкурс призван помочь молодым певцам найти свой путь в профессии, получить ценные знания от членов жюри – профессионалов и мастеров искусства пения. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T23:03+0300

2022-10-09T23:03+0300

2022-10-09T23:03+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

культура

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/09/1041989063_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6ca51515f57509386bf1d6e3f03a2cc2.jpg

Первый международный конкурс вокалистов Заслуженной артистки России, Народной артистки Абхазии, солистки Московского театра Геликон-опера Алисы Гицба прошел в Сухуме с 6 по 9 октября.В рамках конкурса проходили мастер-классы и творческие беседы, все было сделано для того, чтобы артисты поняли, что это такое - быть оперным певцом.В нем принимали участие 53 исполнителя, 19 из которых стали лауреатами и дипломантами. Большая часть конкурсантов была из России, но были среди них и абхазские артисты.Оперная дива Алиса Гицба, выступая на сцене перед зрителями, выразила надежду на то, что конкурс станет ежегодным и количество его участников будет только расти.Завершился конкурс блестящим гала-концертом, на котором лауреаты пели известные произведения под аккомпанемент симфонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением Народного артиста республики Давида Терзяна.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, культура, музыка, видео