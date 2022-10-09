https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/blestyaschiy-final-konkurs-vokalistov-alisy-gitsba-zavershilsya-gala-kontsertom-1041988973.html
Блестящий финал: конкурс вокалистов Алисы Гицба завершился гала-концертом
Блестящий финал: конкурс вокалистов Алисы Гицба завершился гала-концертом
Конкурс призван помочь молодым певцам найти свой путь в профессии, получить ценные знания от членов жюри – профессионалов и мастеров искусства пения. 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T23:03+0300
2022-10-09T23:03+0300
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Первый международный конкурс вокалистов Заслуженной артистки России, Народной артистки Абхазии, солистки Московского театра Геликон-опера Алисы Гицба прошел в Сухуме с 6 по 9 октября.В рамках конкурса проходили мастер-классы и творческие беседы, все было сделано для того, чтобы артисты поняли, что это такое - быть оперным певцом.В нем принимали участие 53 исполнителя, 19 из которых стали лауреатами и дипломантами. Большая часть конкурсантов была из России, но были среди них и абхазские артисты.Оперная дива Алиса Гицба, выступая на сцене перед зрителями, выразила надежду на то, что конкурс станет ежегодным и количество его участников будет только расти.Завершился конкурс блестящим гала-концертом, на котором лауреаты пели известные произведения под аккомпанемент симфонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением Народного артиста республики Давида Терзяна.
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видео, мультимедиа, культура, музыка, видео
видео, мультимедиа, культура, музыка, видео
Блестящий финал: конкурс вокалистов Алисы Гицба завершился гала-концертом
Конкурс призван помочь молодым певцам найти свой путь в профессии, получить ценные знания от членов жюри – профессионалов и мастеров искусства пения.
Первый международный конкурс вокалистов Заслуженной артистки России, Народной артистки Абхазии, солистки Московского театра Геликон-опера Алисы Гицба прошел в Сухуме с 6 по 9 октября.
В рамках конкурса проходили мастер-классы и творческие беседы, все было сделано для того, чтобы артисты поняли, что это такое - быть оперным певцом.
В нем принимали участие 53 исполнителя, 19 из которых стали лауреатами и дипломантами. Большая часть конкурсантов была из России, но были среди них и абхазские артисты.
Оперная дива Алиса Гицба, выступая на сцене перед зрителями, выразила надежду на то, что конкурс станет ежегодным и количество его участников будет только расти.
Завершился конкурс блестящим гала-концертом, на котором лауреаты пели известные произведения под аккомпанемент симфонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением Народного артиста республики Давида Терзяна.