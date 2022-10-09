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Дополнительное время: Гущин о "Кубке дружбы народов Кавказа" по женскому баскетболу
Дополнительное время: Гущин о "Кубке дружбы народов Кавказа" по женскому баскетболу
Главный судья открытого республиканского турнира по баскетболу среди женских команд "Кубок дружбы народов Кавказа" Николай Гущин в программе "Дополнительное... 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T15:52+0300
2022-10-09T15:52+0300
2022-10-09T15:52+0300
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Дополнительное время: Гущин о "Кубке дружбы народов Кавказа" по женскому баскетболу
Дополнительное время: Гущин о "Кубке дружбы народов Кавказа" по женскому баскетболу
В сентябре в Абхазии впервые прошел открытый республиканский турнир по баскетболу среди женских команд "Кубок дружбы народов Кавказа", приуроченный ко Дню победы в Отечественной войне народа Абхазии. В турнире принимали участие команды из ДНР, Карачаево-Черкесской республики и города Кропоткина. К этому турниру Абхазия готовилась давно, рассказал Гущин. Подробности слушайте в аудиофайле. Команда из Черкесска стала победителем Открытого республиканского турнира по баскетболу среди женских команд "Кубок дружбы народов Кавказа". Второе место заняли баскетболистки Донецкой Народной Республики, третье место заняла сборная Абхазии-2 (Очамчыра).
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подкасты, дополнительное время, абхазия, баскетбол, спорт, аудио
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Дополнительное время: Гущин о "Кубке дружбы народов Кавказа" по женскому баскетболу
Главный судья открытого республиканского турнира по баскетболу среди женских команд "Кубок дружбы народов Кавказа" Николай Гущин в программе "Дополнительное время" рассказал, как удалось впервые за 30 лет организовать столь масштабные соревнования.
В сентябре в Абхазии впервые прошел открытый республиканский турнир по баскетболу среди женских команд "Кубок дружбы народов Кавказа", приуроченный ко Дню победы в Отечественной войне народа Абхазии. В турнире принимали участие команды из ДНР, Карачаево-Черкесской республики и города Кропоткина.
К этому турниру Абхазия готовилась давно, рассказал Гущин.
"Это первый послевоенный турнир. Такого уровня турниры здесь еще никто не проводил. Возможно, мы дали мало времени командам на раскачку, для того, чтобы собраться и приехать в Абхазию - полтора месяца мало. Каждый турнир закладывается минимум за год... Мы неплохо справились, но хотим провести (в следующий раз - прим.) еще лучше", - рассказал Гущин.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Команда из Черкесска стала победителем Открытого республиканского турнира по баскетболу среди женских команд "Кубок дружбы народов Кавказа". Второе место заняли баскетболистки Донецкой Народной Республики, третье место заняла сборная Абхазии-2 (Очамчыра).