Дополнительное время: Гущин о "Кубке дружбы народов Кавказа" по женскому баскетболу

"Это первый послевоенный турнир. Такого уровня турниры здесь еще никто не проводил. Возможно, мы дали мало времени командам на раскачку, для того, чтобы собраться и приехать в Абхазию - полтора месяца мало. Каждый турнир закладывается минимум за год... Мы неплохо справились, но хотим провести (в следующий раз - прим.) еще лучше", - рассказал Гущин.