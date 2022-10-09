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Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения
Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения
О пародиях в литературе рассказала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова. 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T13:06+0300
2022-10-09T13:06+0300
2022-10-09T13:06+0300
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Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения
Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения
Какую пасхалку на Льва Толстого оставила Джоан Роулинг в "Гарри Поттере"? Чем Таня Гроттер не угодила мальчику, который выжил? У кого лучше получилось "Лукоморье" – у Пушкина или Высоцкого? Откуда в "Незнайке" отсылки на коммунизм и капитализм? Как Достоевский "издевался" над Тургеневым в произведениях? Рассказываем о пародиях в литературе.Комментирует филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения
О пародиях в литературе рассказала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.
Какую пасхалку на Льва Толстого оставила Джоан Роулинг в "Гарри Поттере"? Чем Таня Гроттер не угодила мальчику, который выжил? У кого лучше получилось "Лукоморье" – у Пушкина или Высоцкого? Откуда в "Незнайке" отсылки на коммунизм и капитализм? Как Достоевский "издевался" над Тургеневым в произведениях? Рассказываем о пародиях в литературе.
Комментирует филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.