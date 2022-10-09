https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/starik-khottabych-i-buratino-sovetskie-parodii-na-zapadnye-proizvedeniya-1041940440.html

Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения

Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения

О пародиях в литературе рассказала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T13:06+0300

2022-10-09T13:06+0300

2022-10-09T13:06+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/07/1041940287_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_bb2872ddbf5f1b12c8dc38fcfee50313.jpg

Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения Старик Хоттабыч и Буратино: советские пародии на западные произведения

Какую пасхалку на Льва Толстого оставила Джоан Роулинг в "Гарри Поттере"? Чем Таня Гроттер не угодила мальчику, который выжил? У кого лучше получилось "Лукоморье" – у Пушкина или Высоцкого? Откуда в "Незнайке" отсылки на коммунизм и капитализм? Как Достоевский "издевался" над Тургеневым в произведениях? Рассказываем о пародиях в литературе.Комментирует филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио