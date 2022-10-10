https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/artilleristy-rossiyskoy-bazy-obstrelyali-bronetekhniku-uslovnogo-protivnika-v-gorakh-abkhazii-1041990364.html

Артиллеристы российской базы обстреляли бронетехнику условного противника в горах Абхазии

Артиллеристы российской базы обстреляли бронетехнику условного противника в горах Абхазии

При выполнении задач было задействовано около 60 единиц военной техники и орудий, в том числе 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" на базе... 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T08:55+0300

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Артиллеристы военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили стрельбы и управление огнем в горах Абхазии в ходе контрольной проверки, сообщает пресс-служба ЮВО. Военнослужащие артиллерийских подразделений отработали групповые и индивидуальные задачи по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей с последующей передачей данных артиллерийским расчетам.Задачи выполнялись в дневное и ночное время суток.

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