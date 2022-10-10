https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/artilleristy-rossiyskoy-bazy-obstrelyali-bronetekhniku-uslovnogo-protivnika-v-gorakh-abkhazii-1041990364.html
Артиллеристы российской базы обстреляли бронетехнику условного противника в горах Абхазии
Артиллеристы российской базы обстреляли бронетехнику условного противника в горах Абхазии
При выполнении задач было задействовано около 60 единиц военной техники и орудий, в том числе 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" на базе... 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T08:55+0300
2022-10-10T08:55+0300
2022-10-10T10:32+0300
юво
абхазия
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/19/1031902073_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7fa942b55fd4f55aee5f19cbea0b4b38.jpg
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Артиллеристы военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили стрельбы и управление огнем в горах Абхазии в ходе контрольной проверки, сообщает пресс-служба ЮВО. Военнослужащие артиллерийских подразделений отработали групповые и индивидуальные задачи по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей с последующей передачей данных артиллерийским расчетам.Задачи выполнялись в дневное и ночное время суток.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/19/1031902073_167:0:1944:1333_1920x0_80_0_0_6551b016afecd485af26a9cff7798273.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
юво, абхазия, учения
Артиллеристы российской базы обстреляли бронетехнику условного противника в горах Абхазии
08:55 10.10.2022 (обновлено: 10:32 10.10.2022)
При выполнении задач было задействовано около 60 единиц военной техники и орудий, в том числе 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" на базе автомобиля "Урал".
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Артиллеристы военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили стрельбы и управление огнем в горах Абхазии в ходе контрольной проверки, сообщает пресс-служба ЮВО.
Контрольные занятия проходили на полигонах Цабал и Нагвалоу. Артиллеристы применили самоходные артиллерийские орудия "Акация", минометы "Сани" и гаубицы Д-30, стреляли по целям на расстояниях до 12 километров, имитирующих бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты противника.
Военнослужащие артиллерийских подразделений отработали групповые и индивидуальные задачи по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей с последующей передачей данных артиллерийским расчетам.
Задачи выполнялись в дневное и ночное время суток.