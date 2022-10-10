https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/dzhindzholiya-rasskazal-kak-udalos-snizit-potreblenie-elektroenergii-v-sukhume-1041995650.html
Джинджолия рассказал, как удалось снизить потребление электроэнергии в Сухуме
Джинджолия рассказал, как удалось снизить потребление электроэнергии в Сухуме
О том, какова ситуация с объемами потребления электроэнергии, насколько готовы к зиме в столичном управлении электросетями, в эфире радио Sputnik рассказал... 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T14:55+0300
2022-10-10T14:55+0300
2022-10-10T15:05+0300
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Джинджолия рассказал, как удалось снизить потребление электроэнергии в Сухуме
Джинджолия рассказал, как удалось снизить потребление электроэнергии в Сухуме
Порядка двух тысяч приборов учета электроэнергии установлены в столице, охвачено около10 процентов абонентов, и в данный период времени объем потребления электричества в пределах нормы, сообщил Джинджолия."Ситуация сегодня, думаю, может быть, чуть полегче, чем в прошлом году, немного получше, если говорить о городских сетях. Была проделана определенная работа, построены несколько 10 киловольтных линий за прошедшее лето, были установлены приборы учета в двух-трех районах, где наиболее потребляется электроэнергия. Там мы ожидаем снижение нагрузок, это облегчит прохождение осенне-зимнего максимума", –сказал Джинджолия.Он отметил, что новые счетчики позволили существенно снизить нагрузки на электросети, люди начали экономить электроэнергию.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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электроснабжение, суэс, электросети, электроэнергетика, подкасты, аудио
электроснабжение, суэс, электросети, электроэнергетика, подкасты, аудио
Джинджолия рассказал, как удалось снизить потребление электроэнергии в Сухуме
14:55 10.10.2022 (обновлено: 15:05 10.10.2022)
О том, какова ситуация с объемами потребления электроэнергии, насколько готовы к зиме в столичном управлении электросетями, в эфире радио Sputnik рассказал начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
Порядка двух тысяч приборов учета электроэнергии установлены в столице, охвачено около10 процентов абонентов, и в данный период времени объем потребления электричества в пределах нормы, сообщил Джинджолия.
"Ситуация сегодня, думаю, может быть, чуть полегче, чем в прошлом году, немного получше, если говорить о городских сетях. Была проделана определенная работа, построены несколько 10 киловольтных линий за прошедшее лето, были установлены приборы учета в двух-трех районах, где наиболее потребляется электроэнергия. Там мы ожидаем снижение нагрузок, это облегчит прохождение осенне-зимнего максимума", –сказал Джинджолия.
Он отметил, что новые счетчики позволили существенно снизить нагрузки на электросети, люди начали экономить электроэнергию.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.